Фото читательницы.

В редакцию Myslo обратилась читательница Татьяна с просьбой привлечь внимание к проблеме водителей, которая появилась после перенастройки светофора на автодороге Тула — Алешня.

— На пересечении трассы М-2, с. Маслово, д. Ямны светофор работает по-новому. В числе изменений — работа сигналов светофора, выполненных в виде стрелок. Также на участке автодороги изменена разметка и установлены дорожные знаки.

По факту пропускная способность уменьшилась в разы! Ежедневно скапливается огромная пробка от дома 131-а с. Маслово (по направление из города в сторону д. Ямны).

Люди стоят по 1-1,5 часа эти несчастные 3-4 км. До изменений режима светофора и разметки пробки были по пятницам, но их протяженность была в разы меньше, — написала Татьяна.

Автомобилисты даже создали петицию на одном из сайтов. Водители просят ответственных исправить сложившуюся ситуацию.