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  4. «Стоим в пробке по часу!»: водители пожаловались на новый режим работы светофора на автодороге Тула — Алешня - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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«Стоим в пробке по часу!»: водители пожаловались на новый режим работы светофора на автодороге Тула — Алешня
Фото читательницы.

«Стоим в пробке по часу!»: водители пожаловались на новый режим работы светофора на автодороге Тула — Алешня

Автомобилисты недовольны нововведениями и создали петицию.

В редакцию Myslo обратилась читательница Татьяна с просьбой привлечь внимание к проблеме водителей, которая появилась после перенастройки светофора на автодороге Тула — Алешня.

— На пересечении трассы М-2, с. Маслово, д. Ямны светофор работает по-новому. В числе изменений — работа сигналов светофора, выполненных в виде стрелок. Также на участке автодороги изменена разметка и установлены дорожные знаки.

По факту пропускная способность уменьшилась в разы! Ежедневно скапливается огромная пробка от дома 131-а с. Маслово (по направление из города в сторону д. Ямны).

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Люди стоят по 1-1,5 часа эти несчастные 3-4 км. До изменений режима светофора и разметки пробки были по пятницам, но их протяженность была в разы меньше, — написала Татьяна.

Автомобилисты даже создали петицию на одном из сайтов. Водители просят ответственных исправить сложившуюся ситуацию.

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