Алексей Дюмин доложил Владимиру Путину о развитии Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона начал доклад с вопросов поддержки участников СВО и их семей. В Тульской области для них действует более 60 системных мер поддержки. Оказывается социальная, психологическая, медицинская помощь, решаются различные бытовые вопросы. В частности, участники специальной военной операции, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получают сертификаты на покупку жилья вне очереди. По инициативе тульских застройщиков правительство региона создаёт фонд жилья для молодых семей участников СВО (до 35 лет).

— В Послании Федеральному Собранию вы обозначили важную задачу — помощь ребятам, которые вернулись с СВО, в получении образования и трудоустройстве. Мы запустили свою региональную программу «Время Героев 71», которая усилит федеральный проект. Правительство Тульской области постоянно совершенствует и наращивает поддержку участников СВО и их семей, — сказал Алексей Дюмин.

Так, ветеранам СВО доступны компенсация стоимости обучения в вузе, бесплатное получение второго среднего профессионального образования, включение в региональный резерв управленческих кадров, первоочередное трудоустройство в подведомственные организации и на предприятия — партнеры проекта, льготное финансирование для желающих открыть своё дело. Ещё одна востребованная мера поддержки военнослужащих и их семей — карта «Zабота».

Губернатор отметил, что во взаимодействии с Министерством обороны регион продолжает доукомплектовывать всем необходимым воинские части, где служат туляки, той номенклатурой, которая не стоит на вооружении в родах и видах войск, но достаточно серьёзно влияет на эффективность выполнения поставленных задач.

В 2022 году в Туле создан Центр беспилотных систем, где в интересах Министерства обороны и других силовых структур военнослужащие обучаются в условиях, приближенных к боевым, в том числе с элементами радиоэлектронной борьбы и реальным уничтожением боевой техники. Ведется производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы под задачи Минобороны.

— Тульская область — это оружейная столица. Мы включились в поддержку наших оборонных предприятий. Конечно же, в первую очередь речь идёт о кадровом потенциале. Хочу отметить работу наших предприятий, руководителей предприятий, инженеров, конструкторов, всего персонала, который с ответственностью и пониманием выполняет те задачи, которые ставите вы как Верховный Главнокомандующий, руководство Министерства обороны, по тем задачам и той номенклатуре, которая в кратчайшие сроки выпускается с наших заводов и поступает на передовую, — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что наращиваются производственные мощности оборонных предприятий. Для этого необходимы новые цеха и корпуса. На одном из совещаний заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров предложил, а Президент поддержал и дал поручение помогать предприятиям в строительстве. Эта работа ведется в регионе на постоянной основе.

С сентября 2022 года на предприятия ОПК трудоустроены более 17 тысяч специалистов, а в этом году планируется привлечь еще 8 тысяч человек. Оборонные предприятия наращивают производственные мощности.

В числе стратегических задач губернатор отметил повышение качества медицинской помощи и усиление поддержки медиков. В Тульской области не только выполнено решение Президента о выплатах врачам в малых городах и населённых пунктах, но и введены региональные разовые и ежемесячные выплаты врачам отдельных специальностей, студентам медвузов и ординаторам, решаются вопросы обеспечения жильём. Об этом шла речь в ходе визита Владимира Путина в регион в феврале нынешнего года.

Алексей Дюмин поблагодарил Президента за поддержку крупных и очень важных проектов по строительству перинатального центра, где уже родились 9 тысяч малышей, и онкологического центра, в котором получают квалифицированную помощь более 6 тысяч пациентов. В ближайшее время начнёт работу Красивский дом для пожилых «Забота» на 240 мест, оснащенный высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Отвечая на вопрос Владимира Путина о ситуации с расселением аварийного жилья в регионе, Алексей Дюмин поблагодарил Президента за решение продлить федеральную программу переселения аварийного жилья. Губернатор отметил, что предыдущий этап программы область завершила досрочно, а сейчас реализуется региональный проект.

Для обеспечения технологического суверенитета России по всей стране будет создано 40 университетских кампусов. Один из них — оборонный кампус — в городе-герое Туле. Как подчеркнул глава региона, реализация проекта обеспечит устойчивое развитие инженерного образования и подготовку квалифицированных кадров для оборонной промышленности России. По сути, в Туле будет сформирован Центр компетенций ОПК.

— Оперативная обстановка в регионе под контролем. Все задачи, поставленные вами в рамках национальных проектов, ваши поручения, а также задачи, поставленные Правительством Российской Федерации, выполняются в полном объеме и в плановом порядке, — отметил Алексей Дюмин.

Президент отметил рост строительства и промышленного производства в регионе.

— Хороший прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель, — подчеркнул глава государства.