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«По ночам льют дерьмо на улицу»: туляк показал частные дома, чьи владельцы экономят на ассенизаторах
Фото и видео подписчика Myslo.

«По ночам льют дерьмо на улицу»: туляк показал частные дома, чьи владельцы экономят на ассенизаторах

Наш подписчик устал ездить по утрам «на чистой машине по чужой хамски слитой канализации» и проследил, откуда текут зловонные ручьи.

Наш подписчик Дмитрий Е. каждый день ездит на работу по Епифанскому шоссе. И злится, потому что внезапно на проезжей части появляются ручьи с характерным запахом.

— Это хитрые владельцы частных домов экономят на ассенизаторах. Включают ночью насос и выливают нечистоты из своих выгребных ям. Канализация течет по улицам, а оттуда — на Епифанское шоссе, — говорит Дмитрий. — Каждое утро одно и то же! Примерно в 9 утра насос выключают, и ручьи постепенно пропадают… Как прекратить это безобразие?! Очень обидно утром на чистой машине проезжать по чьим-то хамски слитым нечистотам!

Дмитрий провел «расследование» и выяснил, откуда текут речки-вонючки. Как минимум из двух домов — на проезде Павлика Морозова и на улице Полежаева — сливают нечистоты. Свое путешествие по частному сектору Пролетарского округа Дмитрий снял на видео. 

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канализациячастный сектор
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Тула

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