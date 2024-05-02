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Тулячка завоевала три бронзовых медали на первенстве России по дзюдо
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Тулячка завоевала три бронзовых медали на первенстве России по дзюдо

Соревнования состоялись накануне в Калининграде.

Воспитанница тульской спортивной школы «Юность» Варвара Фокина отличилась в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

В составе команды ЦФО-1 она завоевала три бронзовых медали: в демонстрации техники КАТА, олимпийском дзюдо и по общему зачету среди всех команд-участниц. Подготовил спортсменку тренер-преподаватель Владимир Федин.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, за награды боролись 13 мужских и 13 женских сборных, представлявших Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, а также Санкт-Петербург.

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Место
Тульская школа юность
 

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