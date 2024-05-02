Тулячка завоевала три бронзовых медали на первенстве России по дзюдо

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Воспитанница тульской спортивной школы «Юность» Варвара Фокина отличилась в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

В составе команды ЦФО-1 она завоевала три бронзовых медали: в демонстрации техники КАТА, олимпийском дзюдо и по общему зачету среди всех команд-участниц. Подготовил спортсменку тренер-преподаватель Владимир Федин.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, за награды боролись 13 мужских и 13 женских сборных, представлявших Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, а также Санкт-Петербург.