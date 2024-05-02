Владимир Путин отметил заслуги туляков

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание Заслуженного врача РФ присвоено заведующей отделением Узловской районной больницы Валентине Шкурлатовой.

Заслуженными работниками здравоохранения РФ стали главная медсестра Тульского областного наркодиспансера № 1 Ирина Захарова и рентгенолаборант Тульской областной клинической больницы Надежда Пешехонова.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу председатель Совета директоров, первый заместитель гендиректора АО «Тулагорводоканал» Игорь Гусев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Аналогичную награду за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу получил водитель АО «Заря» им. А. Ф. Попова Евгений Миляев. А главному агроному ОАО «Рассвет» Тамаре Горшковой присвоено почётное звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ.