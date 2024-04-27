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Делегация из Тулы примет участие в международных играх детей городов-героев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Делегация из Тулы примет участие в международных играх детей городов-героев

Ребята будут бороться за медали в пяти видах спорта: бокс, плавание, настольный теннис, шахматы и самбо.

С 27 апреля по 2 мая в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве пройдут международные игры детей городов-героев. На турнир съедутся более 350 участников из 11 городов России и Беларуси.

Цель соревнований — патриотическое воспитание и укрепление дружбы между народами, а также духовное и физическое развитие подрастающего поколения.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в соревнованиях примут участие 26 воспитанников спортивных школ «Юность», «Восток», «Олимп», «Металлург» и ОКСШОР. В течение нескольких дней ребята будут бороться за медали в пяти видах спорта: бокс, плавание, настольный теннис, шахматы и самбо. 

Как сообщает департамент спорта Москвы, старт соревнованиям будет дан во время торжественной церемонии открытия, которую проведет журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев. После официальной части участники отточат свои навыки на мастер-классах от именитых спортсменов: американского боксера Роя Джонса-младшего и бойца смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу Джеффа Монсона. 

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