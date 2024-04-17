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С 1 мая в Кондуках стартует туристический сезон: въезд станет платным
Фото Алексея Пирязева.

С 1 мая в Кондуках стартует туристический сезон: въезд станет платным

Возле рекреационного комплекса установят шлагбаум с охраной и ЧОП.

Уже через две недели на территории Романцевских гор откроется туристический сезон. Продлится он с 1 мая по 30 сентября. Об этом Myslo сообщили в администрации Узловского района. 

— На этот период на въезде будет установлен шлагбаум, на основании постановления № 1121 от 10.07.2023 будет осуществляться платный проезд, — отметили в муниципалитете.

На объекте установят три модульных туалета. В каждом из них будет несколько кабинок, в том числе и для инвалидов. Организуют две бесплатные парковки и шесть мусорных контейнеров. Убирать территорию от стихийного мусора будут сотрудники муниципальных учреждений и волонтеры. 

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