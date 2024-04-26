Тулячек перепутали в роддоме 54 года назад: семьи подали апелляцию

Фото Дмитрия Дзюбина.

Гражданское дело готовится к направлению в суд апелляционной инстанции.

В Суворовский межрайонный суд поступила апелляция по гражданскому делу по исковому заявлению Антонины Песковой, Светланы Косенковой, Ольги Коробовой, Нины Макаровой и Лидии Шолоховой.

Напомним, эта резонансная история прогремела на всю страну. В 1969 году Светлану Косенкову и Ольгу Коробову перепутали в белевском родильном доме. Страшная правда вскрылась случайно спустя 54 года. Пострадавшие семьи решили отсудить у государства компенсацию в общей сумме 21 млн рублей.

Однако в итоге суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав это истекшими сроками исковой давности.

Не согласившись с принятым решением, адвокат истцов подал на него апелляционную жалобу. Он просит решение Суворовского межрайонного суда отменить, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В настоящее время гражданское дело готовится к направлению в суд апелляционной инстанции.

Историю о том, как ошибка медперсонала перевернула жизнь двух семей, Myslo рассказывал в своем материале.