Тулячек перепутали в роддоме 54 года назад: семьи хотят от государства 21 миллион

Ольга Коробкова и Светлана Косенкова. Скриншот "НТВ".

Две семьи из Белёва прожили большую часть своей жизни в неведении. Для них открывшаяся правда стала настоящим шоком.

Суворовский межрайонный суд Тульской области рассматривает иск гражданок Песковой, Косенковой, Коробовой, Макаровой и Шолоховой к ГУЗ «Белевская центральная больница», министерству здравоохранения и министерству финансов региона о взыскании компенсации морального вреда.

Эта история шокирует. 13 сентября 1969 года в роддоме Белева родились Светлана Косенкова и Ольга Коробкова. И все бы ничего, но девочек… перепутали. И 52 года они росли в чужих семьях.

Говорили, что не похожа на маму и папу

С детства Светлане часто говорили, что она не похожа на родителей. Даже, когда она ребенком шла с мамой по улице, слышала от прохожих: «Кого ты ведешь? Это не твоя дочь!» Девочку это задевало. Часто тему непохожести поднимала ее старшая сестра Ольга Мишина. В юности Светлана постоянно конфликтовала с ней. И спрашивала маму – Антонину Пескову, есть ли вероятность, что ее отец – кто-то другой? Мама все отрицала. Дошло до того, что Светлана нашла акушерку и начала узнавать, а не подменили ли ее случайно в родильном доме? Та отвечала твердое «нет».

Светлана Косенкова всю жизнь жила с сомнениями в своем кровном родстве и желала не только разрешить конфликт со старшей сестрой, но и узнать правду. И вот в 2021 году втайне от матери она сделала тест ДНК. И он оказался…отрицательным.

Молчать не стала

Светлана обратилась в передачу на НТВ - «ДНК». Провели генетическую экспертизу, которая подтвердила отсутствие биологического материнства у Антонины Песковой. Указанное подвергло всех в шок.

Телеканал начал искать людей, рожденных в тот же день, – 13 сентября 1969 года. Одной из них оказалась Ольга Коробкова. Она согласилась поучаствовать в ток-шоу. Провели еще одну экспертизу, подтвердившую родство Антонины Песковой и Ольги Коробковой.



Последняя была в глубочайшем шоке: она никогда не сомневалась в своем кровном родстве с сестрами Ниной Макаровой, Лидией Шолоховой и родителями.

В то же время оказалось, что Светлана Косенкова и названная сестра Ольги Коробовой Лидия Шолохова, похожи как две капли воды. Светлана поражена: ее биологические родители умерли десять лет назад, и она никогда не сможет познакомиться с ними.

Хитросплетенные отношения

А какова реакция родственников? Антонина Пескова, которой уже за 80 лет, узнав, что более полвека считала дочерью совершенно чужую женщину, долго плакала и не могла принять случившегося. Тем не менее, от Светланы она не отказывается. А о своей биологической дочери ей бы было интересно узнать.

Ольга Коробкова оставалась спокойной в студии НТВ. И в выпуске пояснила: настолько в шоке от информации, что не захотела встречаться и знакомиться со Светланой.

Как только огласили результаты теста ДНК, Антонина обняла свою кровную дочь Ольгу и сказала:

– Я так рада встретить свою доченьку, все же, я носила ее девять месяцев. Плакать не надо! Семья прибавилась! Надо радоваться!

В финале выпуска отметили, что роддома уже нет. И ответственным за ошибку 50-летней давности будет Министерство здравоохранения.

– Практика компенсации по таким делам разная, – рассказала юрист. – В таких историях от миллиона до десяти миллионов.

Истцы потребовали 21 млн рублей

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области, истцы в лице подмененных девочек, матери и сестер просят взыскать в их пользу в качестве материального вреда более 21 млн рублей. Ответчиком в этом деле станет Российская Федерация.