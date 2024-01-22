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Перепутали в роддоме 54 года назад: тулячка рассказала, как все эти годы чувствовала себя чужой в своей семье
Фото Дмитрия Дзюбина

Перепутали в роддоме 54 года назад: тулячка рассказала, как все эти годы чувствовала себя чужой в своей семье

Светлану Косенкову и Ольгу Коробову перепутали в роддоме, они выросли в чужих семьях, а узнали об этом только сейчас. Женщины решили судиться с минздравом.

Эта история случилась в сентябре 1969 года. Тогда в Белевском роддоме перепутали двух младенцев — Светлану Косенкову и Ольгу Коробову. И лишь спустя 54 года Светлана узнала, что она — неродная в своей семье. Женщина сделала тест ДНК и начала поиски родных. Ей удалось выйти на Ольгу Коробову, ту, кого вырастили ее биологические родители. 

Теперь обе женщины требуют от государства в совокупности 21 млн рублей за ошибку медиков. Вместе с ними иски к минздраву подали биологическая мать Ольги Коробовой и две кровные сестры Светланы Косенковой. Истцы требуют в качестве возмещения морального вреда по 5 млн рублей матери Ольги Антонине Андреевне, Светлане Косенковой и Ольге Коробовой, по 3 млн рублей — кровным сестрам Светланы Лидии Шолоховой и Нине Макаровой.

Myslo уже писал об этой истории, а теперь побывал в судебном заседании Суворовского межрайонного суда и узнал подробности.

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_ZYB3426.JPGАнтонина Пескова в 81 год узнала, что Светлана — ее неродная дочь.

Цена вопроса

В судебный зал прибыли истицы — Светлана Косенкова и ее мама Антонина Пескова. Генетические тесты не подтверждают кровного родства, но они все равно друг для друга мама и дочь. 54-летняя Светлана относится к 85-летней Антонине Андреевне трепетно и заботливо. 

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В суде к делу приобщили анализы ДНК — это основное доказательство. К сожалению, архивов и медицинских журналов 1969 года не осталось: по уставу они хранятся 25 лет, и отчеты о том, что происходило 13 сентября 1969 года, в день рождения Светланы и Ольги, были уничтожены. 

Региональные минздрав и минфин против иска возражают, ссылаясь на то, что моральная компенсация появилась в законодательстве лишь в 1999 году, а младенцев перепутали в 1969-м.

_ZYB3500.JPGПредставители сторон ответчика: белевской ЦРБ, минздрава, минфина Тульской области.

— Результаты генетического исследования не равно тому, что ошибка произошла в больнице, — отметила представительница ответчика.

«В другой семье все бы сложилось иначе»

В суде Светлана Косенкова рассказала о своей жизни в «родной-чужой» семье. Она росла в Белёве, с матерью, отцом, бабушкой и старшей сестрой. Жили в частном доме. С детства Светлана чувствовала — что-то не так. Она не была похожа ни на родителей, ни на старшую сестру. Окружающие тоже замечали это и бестактно указывали на данный факт.

— Иду с бабушкой по улице, а у неё спрашивают: «Марья Матвеевна, кого ведёте?» Она отвечает: «Моя внучка». — «Как же? Она ни на кого из вас не похожа». Бабушка заступалась, говорила, что я на нее похожа, — делится воспоминаниями Светлана.

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Детство Светланы трудно назвать счастливым:

— Мама утром уходила затемно на работу, затемно возвращалась, у папы на первом месте — рыбалка и работа. Мою старшую сестру он жалел, меня — шлепал, даже если не заслуживала. Рот боялась открыть лишний раз. Старшей позволяли все, я же была ущемленным ребенком.

Та женщина, которую Светлана почти полвека называла сестрой, — старше нее на пять лет. Со временем отец умер, а когда старшая сестра вышла замуж, то взяла в семье бразды правления и установила свои порядки.

— Меня заставляли работать у ее свекрови. У чужой тетки! — вспоминает Светлана. — Своей старшей дочери и зятю мама боялась слово сказать против. Я все детство мечтала учиться на юриста, а когда пришло время, родственники сказали мне: «У нас нет на тебя денег».

Светлана убеждена: если бы она жила в родной семье, ее жизнь сложилась бы лучше… В 17 лет, как она утверждает, ее выгнали из дома. С финансами были большие сложности: никто не помогал, денег не было даже на автобус до техникума, приходилось ходить из деревни пешком. 

«Маму забрала с собой»

В 2004 году уже 35-летняя Светлана Косенкова со своей семьей переехала в Калугу.

Вскоре Антонина Андреевна сказала, что не хочет жить одна. Старшая дочь не смогла забрать маму к себе. А семья Светланы жила в общежитии, поселить пожилого человека было негде.

— Нашли ветхий домик в деревне Яглово, взяли кредит и стали восстанавливать своими силами. Маме выделили комнату, в дом подвели воду, канализацию, газ. Я маму люблю, но у нас все же были большие разногласия, случались скандалы…

В 2021 году Светлана решила: так дальше жить нельзя. 

— Я подумала: «Может, в семье меня не любили, потому что мама родила меня от другого?» Сестра всю жизнь говорила: «Ты посмотри на себя — на кого ты похожа? Ни на маму, ни на меня! Надо тебе сделать ДНК!»

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То, что твердила сестра в сердцах на протяжении всей жизни, Светлана восприняла серьезно и приняла решение. Она каждое утро брала у Антонины Андреевны кровь на сахар. Втайне от матери Светлана взяла образец и отправила вместе со своим в Москву.

Всю жизнь женщина думала, что у нее другой отец, а оказалось, что и мама — не ее…

«Не успокоюсь, пока не найду родных»

Узнав, что она неродная в семье, Светлана поставила себе цель найти настоящих родственников. Она обратилась на НТВ в ток-шоу «ДНК».

Искать возможных родственников помогли соцсети: женщина сортировала людей по дате рождения — 9 дней до и 9 дней после 13 сентября. Такой разрыв в числах суду объяснила тем, что раньше в роддомах лежали до 10 дней.

В интернете рассматривала фото людей, сравнивала их с мамой и бабушкой в молодости. Однажды ей показалось, что женщина по имени Елена Э. отдаленно напоминает маму. Светлана написала ей, поведала историю жизни. Елена и ее сестра Татьяна прониклись услышанным и сдали тесты ДНК для телепередачи, но результат оказался отрицательным.

— После передачи Елене Э. позвонила знакомая из деревни Бобрики и рассказала об Ольге Коробовой — женщине, которая совсем не похожа на свою старшую сестру.

Мне передали номер Ольги, а когда прислали фото — я глазам не поверила. Моя старшая сестра и Ольга — одно лицо.

Та, конечно, была в шоке, когда узнала… Рассказала, что она пятый ребенок в семье, где ее очень любили и баловали. Ольга сначала отнеслась ко всему скептически. И я спросила: «А если так случится, что Антонина Андреевна — твоя родная мама, а ты ее даже не увидишь? Она ведь еще жива!» Еле уговорила Ольгу сдать тест…

«Дети не куклы, чтобы их путать»

Следом за Светланой в суде дала показания ее названая мама Антонина Пескова. 85-летняя женщина не помнит ни день родов, ни сколько женщин было в палате. Когда ребенок появился на свет, она потеряла сознание и младенца даже не разглядела.

— Часа через три очнулась. Приносят мне на кормление девочку. Смотрю: беленькая, пухленькая, подумала, что похожа на деверя… или на маму мою…

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Антонина Андреевна признается: никогда за всю жизнь не сомневалась в том, что Светлана — ее дочь. Она даже не представляет, кто мог пожелать ей зла и отважиться на подмену. Единственная зацепка — ее муж работал вместе с мужем акушерки. Тут можно бесконечно строить догадки: была ли это банальная ошибка или злой умысел по причине какой-то обиды… Так или иначе пожилая акушерка сейчас в глубокой старости и к судебному разбирательству ее не привлекали.

— Каково в 80 лет такое узнать? Как это могли допустить в роддоме? Дети не куклы, как их можно перепутать?.. — сокрушалась 85-летняя бабушка.

Никто никогда правды не узнает

В суде заслушали и ответчиков. Они с иском не согласны.

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— Сложно установить неправомерные действия сотрудников родильного отделения. Нельзя доказать, кто именно это сделал и при каких обстоятельствах это могло произойти, сколько человек находилось в палате, как производилось знакомство рожденного ребенка с матерью, — сказала представитель регионального минздрава. 

«Я не могла при жизни увидеть своих родителей… Ни обнять, ни поцеловать…»

После заседания Myslo поговорил со Светланой Косенковой.

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Оказалось, что биологические родители Светланы давно умерли, скончался и ее старший брат. В живых остались две старшие сестры.

— Я бы с удовольствием приняла своих родных родителей, будь они живы, забрала их к себе, ухаживала бы за ними. И ночью, и днем в голове одно: как так получилось, что не могла при жизни увидеть маму и папу, обнять, поцеловать?.. Я подружилась с сестрой Лидией. Мы с ней один в один: характер, говор, только цвет глаз разный. У нас есть чат, где мы переписываемся каждый день, узнаем, как дела. Да, я обрела семью! Дети покойного брата постоянно зовут в гости в Санкт-Петербург. Очень много пишут людей со всей России и Европы, кто смотрел передачу на НТВ, поддерживают нас, — поделилась Светлана.

Женщина, которую она всю жизнь считала старшей сестрой, после теста ДНК заблокировала ее в соцсетях и перестала с ней общаться.

— А маму я никогда не брошу! Она моя, — сказала Светлана и обняла Антонину Андреевну.

Ее кровная дочь Ольга пока с ней не общается и не навещает ее. На заседание она и две другие истицы — Лидия и Нина — не явились.

Адвокат: «Считаю, что сумма иска маленькая!»

Как рассчитывали сумму иска, мы спросили у адвоката Светланы Косенковой Олега Колотушкина.

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— А сколько стоит ваша жизнь? Моя — много миллиардов долларов. Я считаю, что иск маленький. Мы, вменяемые люди, согласовывали ту сумму, которую государство может выплатить. Исходили из средней стоимости положения об оценке жизни. Да, люди живы. Но я бы, наверное, с ума сошел, узнав, что мой ребенок — не мой родной. Хорошо, что мы живем в то время, когда мужчины могут присутствовать на родах и контролировать процесс. Тогда этого не было. История не любит сослагательных наклонений. Установить, кто и для каких целей это сделал, мы не можем. Выиграем мы это дело или нет — на все воля Фемиды! 

Адвокат истцов ходатайствовал о проведении судебной молекулярно-генетической экспертизы (то есть итоги тестов ДНК перепроверят еще раз по назначению суда. — Прим. ред.). Экспертизу проведут до 25 февраля. На период проведения исследования дело приостановили. Myslo будет следить за этой историей и обязательно расскажет, чем она завершится.

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Суворовский районный суд

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