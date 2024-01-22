Перепутали в роддоме 54 года назад: тулячка рассказала, как все эти годы чувствовала себя чужой в своей семье

Фото Дмитрия Дзюбина

Светлану Косенкову и Ольгу Коробову перепутали в роддоме, они выросли в чужих семьях, а узнали об этом только сейчас. Женщины решили судиться с минздравом.

Эта история случилась в сентябре 1969 года. Тогда в Белевском роддоме перепутали двух младенцев — Светлану Косенкову и Ольгу Коробову. И лишь спустя 54 года Светлана узнала, что она — неродная в своей семье. Женщина сделала тест ДНК и начала поиски родных. Ей удалось выйти на Ольгу Коробову, ту, кого вырастили ее биологические родители.

Теперь обе женщины требуют от государства в совокупности 21 млн рублей за ошибку медиков. Вместе с ними иски к минздраву подали биологическая мать Ольги Коробовой и две кровные сестры Светланы Косенковой. Истцы требуют в качестве возмещения морального вреда по 5 млн рублей матери Ольги Антонине Андреевне, Светлане Косенковой и Ольге Коробовой, по 3 млн рублей — кровным сестрам Светланы Лидии Шолоховой и Нине Макаровой.

Myslo уже писал об этой истории, а теперь побывал в судебном заседании Суворовского межрайонного суда и узнал подробности.

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Антонина Пескова в 81 год узнала, что Светлана — ее неродная дочь.

Цена вопроса

В судебный зал прибыли истицы — Светлана Косенкова и ее мама Антонина Пескова. Генетические тесты не подтверждают кровного родства, но они все равно друг для друга мама и дочь. 54-летняя Светлана относится к 85-летней Антонине Андреевне трепетно и заботливо.

В суде к делу приобщили анализы ДНК — это основное доказательство. К сожалению, архивов и медицинских журналов 1969 года не осталось: по уставу они хранятся 25 лет, и отчеты о том, что происходило 13 сентября 1969 года, в день рождения Светланы и Ольги, были уничтожены.

Региональные минздрав и минфин против иска возражают, ссылаясь на то, что моральная компенсация появилась в законодательстве лишь в 1999 году, а младенцев перепутали в 1969-м.

Представители сторон ответчика: белевской ЦРБ, минздрава, минфина Тульской области.

— Результаты генетического исследования не равно тому, что ошибка произошла в больнице, — отметила представительница ответчика.

«В другой семье все бы сложилось иначе»

В суде Светлана Косенкова рассказала о своей жизни в «родной-чужой» семье. Она росла в Белёве, с матерью, отцом, бабушкой и старшей сестрой. Жили в частном доме. С детства Светлана чувствовала — что-то не так. Она не была похожа ни на родителей, ни на старшую сестру. Окружающие тоже замечали это и бестактно указывали на данный факт.

— Иду с бабушкой по улице, а у неё спрашивают: «Марья Матвеевна, кого ведёте?» Она отвечает: «Моя внучка». — «Как же? Она ни на кого из вас не похожа». Бабушка заступалась, говорила, что я на нее похожа, — делится воспоминаниями Светлана.

Детство Светланы трудно назвать счастливым:

— Мама утром уходила затемно на работу, затемно возвращалась, у папы на первом месте — рыбалка и работа. Мою старшую сестру он жалел, меня — шлепал, даже если не заслуживала. Рот боялась открыть лишний раз. Старшей позволяли все, я же была ущемленным ребенком.

Та женщина, которую Светлана почти полвека называла сестрой, — старше нее на пять лет. Со временем отец умер, а когда старшая сестра вышла замуж, то взяла в семье бразды правления и установила свои порядки.

— Меня заставляли работать у ее свекрови. У чужой тетки! — вспоминает Светлана. — Своей старшей дочери и зятю мама боялась слово сказать против. Я все детство мечтала учиться на юриста, а когда пришло время, родственники сказали мне: «У нас нет на тебя денег».

Светлана убеждена: если бы она жила в родной семье, ее жизнь сложилась бы лучше… В 17 лет, как она утверждает, ее выгнали из дома. С финансами были большие сложности: никто не помогал, денег не было даже на автобус до техникума, приходилось ходить из деревни пешком.

«Маму забрала с собой»

В 2004 году уже 35-летняя Светлана Косенкова со своей семьей переехала в Калугу.

Вскоре Антонина Андреевна сказала, что не хочет жить одна. Старшая дочь не смогла забрать маму к себе. А семья Светланы жила в общежитии, поселить пожилого человека было негде.

— Нашли ветхий домик в деревне Яглово, взяли кредит и стали восстанавливать своими силами. Маме выделили комнату, в дом подвели воду, канализацию, газ. Я маму люблю, но у нас все же были большие разногласия, случались скандалы…

В 2021 году Светлана решила: так дальше жить нельзя.

— Я подумала: «Может, в семье меня не любили, потому что мама родила меня от другого?» Сестра всю жизнь говорила: «Ты посмотри на себя — на кого ты похожа? Ни на маму, ни на меня! Надо тебе сделать ДНК!»

То, что твердила сестра в сердцах на протяжении всей жизни, Светлана восприняла серьезно и приняла решение. Она каждое утро брала у Антонины Андреевны кровь на сахар. Втайне от матери Светлана взяла образец и отправила вместе со своим в Москву.

Всю жизнь женщина думала, что у нее другой отец, а оказалось, что и мама — не ее…

«Не успокоюсь, пока не найду родных»

Узнав, что она неродная в семье, Светлана поставила себе цель найти настоящих родственников. Она обратилась на НТВ в ток-шоу «ДНК».

Искать возможных родственников помогли соцсети: женщина сортировала людей по дате рождения — 9 дней до и 9 дней после 13 сентября. Такой разрыв в числах суду объяснила тем, что раньше в роддомах лежали до 10 дней.

В интернете рассматривала фото людей, сравнивала их с мамой и бабушкой в молодости. Однажды ей показалось, что женщина по имени Елена Э. отдаленно напоминает маму. Светлана написала ей, поведала историю жизни. Елена и ее сестра Татьяна прониклись услышанным и сдали тесты ДНК для телепередачи, но результат оказался отрицательным.

— После передачи Елене Э. позвонила знакомая из деревни Бобрики и рассказала об Ольге Коробовой — женщине, которая совсем не похожа на свою старшую сестру.

Мне передали номер Ольги, а когда прислали фото — я глазам не поверила. Моя старшая сестра и Ольга — одно лицо.

Та, конечно, была в шоке, когда узнала… Рассказала, что она пятый ребенок в семье, где ее очень любили и баловали. Ольга сначала отнеслась ко всему скептически. И я спросила: «А если так случится, что Антонина Андреевна — твоя родная мама, а ты ее даже не увидишь? Она ведь еще жива!» Еле уговорила Ольгу сдать тест…

«Дети не куклы, чтобы их путать»

Следом за Светланой в суде дала показания ее названая мама Антонина Пескова. 85-летняя женщина не помнит ни день родов, ни сколько женщин было в палате. Когда ребенок появился на свет, она потеряла сознание и младенца даже не разглядела.

— Часа через три очнулась. Приносят мне на кормление девочку. Смотрю: беленькая, пухленькая, подумала, что похожа на деверя… или на маму мою…

Антонина Андреевна признается: никогда за всю жизнь не сомневалась в том, что Светлана — ее дочь. Она даже не представляет, кто мог пожелать ей зла и отважиться на подмену. Единственная зацепка — ее муж работал вместе с мужем акушерки. Тут можно бесконечно строить догадки: была ли это банальная ошибка или злой умысел по причине какой-то обиды… Так или иначе пожилая акушерка сейчас в глубокой старости и к судебному разбирательству ее не привлекали.

— Каково в 80 лет такое узнать? Как это могли допустить в роддоме? Дети не куклы, как их можно перепутать?.. — сокрушалась 85-летняя бабушка.

Никто никогда правды не узнает

В суде заслушали и ответчиков. Они с иском не согласны.

— Сложно установить неправомерные действия сотрудников родильного отделения. Нельзя доказать, кто именно это сделал и при каких обстоятельствах это могло произойти, сколько человек находилось в палате, как производилось знакомство рожденного ребенка с матерью, — сказала представитель регионального минздрава.

«Я не могла при жизни увидеть своих родителей… Ни обнять, ни поцеловать…»

После заседания Myslo поговорил со Светланой Косенковой.

Оказалось, что биологические родители Светланы давно умерли, скончался и ее старший брат. В живых остались две старшие сестры.

— Я бы с удовольствием приняла своих родных родителей, будь они живы, забрала их к себе, ухаживала бы за ними. И ночью, и днем в голове одно: как так получилось, что не могла при жизни увидеть маму и папу, обнять, поцеловать?.. Я подружилась с сестрой Лидией. Мы с ней один в один: характер, говор, только цвет глаз разный. У нас есть чат, где мы переписываемся каждый день, узнаем, как дела. Да, я обрела семью! Дети покойного брата постоянно зовут в гости в Санкт-Петербург. Очень много пишут людей со всей России и Европы, кто смотрел передачу на НТВ, поддерживают нас, — поделилась Светлана.

Женщина, которую она всю жизнь считала старшей сестрой, после теста ДНК заблокировала ее в соцсетях и перестала с ней общаться.

— А маму я никогда не брошу! Она моя, — сказала Светлана и обняла Антонину Андреевну.

Ее кровная дочь Ольга пока с ней не общается и не навещает ее. На заседание она и две другие истицы — Лидия и Нина — не явились.

Адвокат: «Считаю, что сумма иска маленькая!»

Как рассчитывали сумму иска, мы спросили у адвоката Светланы Косенковой Олега Колотушкина.

— А сколько стоит ваша жизнь? Моя — много миллиардов долларов. Я считаю, что иск маленький. Мы, вменяемые люди, согласовывали ту сумму, которую государство может выплатить. Исходили из средней стоимости положения об оценке жизни. Да, люди живы. Но я бы, наверное, с ума сошел, узнав, что мой ребенок — не мой родной. Хорошо, что мы живем в то время, когда мужчины могут присутствовать на родах и контролировать процесс. Тогда этого не было. История не любит сослагательных наклонений. Установить, кто и для каких целей это сделал, мы не можем. Выиграем мы это дело или нет — на все воля Фемиды!

Адвокат истцов ходатайствовал о проведении судебной молекулярно-генетической экспертизы (то есть итоги тестов ДНК перепроверят еще раз по назначению суда. — Прим. ред.). Экспертизу проведут до 25 февраля. На период проведения исследования дело приостановили. Myslo будет следить за этой историей и обязательно расскажет, чем она завершится.