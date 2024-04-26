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Как будут работать тульские поликлиники в майские праздники
Фото Алексея Пирязева.

Как будут работать тульские поликлиники в майские праздники

Расписание опубликовали на сайте минздрава Тульской области

поликлинники

27 апреля — с 8.00 до 20.00;
28 апреля — с 9.00 до 15.00;
29 и 30 апреля — с 8.00 до 18.00;
1 мая — с 9.00 до 15.00;
2, 3 и 4 мая — с 8.00 до 20.00;
5 мая — с 9.00 до 15.00;
6 и 7 мая — с 8.00 до 20.00;
8 мая — с 8.00 до 19.00;
9 мая — с 9.00 до 15.00;
10 мая — с 8.00 до 18.00;
11 мая — с 8.00 до 20.00;
12 мая — с 9.00 до 15.00.

Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, обслуживаются вызовы на дом, работают кабинеты флюорографии и рентгенографии.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения.

Телефоны и адреса сайтов размещены на портале минздрава в разделе Сервисы.

Стоматологическая помощь

Отделения и филиалы стоматологической поликлиники с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая работают с 9.00 до 15.00. В эти же дни с 15.00 до 9.00 следующего дня работает неотложная помощь в Горбольнице № 7 Тулы по адресу Тимирязева, 97-а. В остальные дни стоматологическая поликлиника работает в обычном режиме.

Областные медучреждения

28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая специалисты профильных областных медучреждений ведут прием по графику воскресенья. 29 и 30 апреля, со 2 по 4 мая, 10 и 11 мая – по графику субботы. К региональным учреждениям относятся детская областная больница, клинико-диагностический центр областной больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Клинический центр детской психоневрологии.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Первомайская, 13, Горбольнице № 11 г. Тулы на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Жители районов могут обратиться за помощью специалистов в ближайшую центральную районную больницу.

скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Контактные центры минздрава

Горячая линия минздрава Тульской области 8 800 4444-003 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Телефоны центра записи на прием к врачу (для жителей Тулы — 33−83−77 и для жителей Тульской области — 8 800 450−33−03) работают ежедневно по графику, который размещен на сайте Доктор71. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

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