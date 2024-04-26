Где в Туле 27 апреля отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 27 апреля электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

ул. Демидовская, 70-а, 70 к., 72, 72-а;

ул. М. Горького, 7, 7-а;

пер. Городской, 29, 30 к.2, 31, 33, 33-а, 43, 58, 60;

ул. Рязанская, 32 к. 4, 5-е;

ул. 1-я Гостеевская, 11, 12;

ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.);

ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.);

ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.), 115;

ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 32-38 (чётн.), 19;

ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 2-в, 2-в/1, 2-г, 4, 6, 23-а;

ул. 2-я Гостеевская, 16;

ул. Котовского, 22, 27, 33, 35, 36, 37, 38;

ул. Лазо, 14;

п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 7-33 (нечётн.), 1, 27-а; 1-й пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 9/1; 2-й пр-зд, 2-10 (чётн.), 1, 1-а; ул. Киреевская, 7; СНТ «УВД-1»; СНТ «УВД-2»;

10-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.);

1-й пр-зд, 14, 15, 16;

11-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 4-а, 10-а;

ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.).