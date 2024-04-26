  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле 27 апреля отключат электроэнергию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле 27 апреля отключат электроэнергию

Где в Туле 27 апреля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 27 апреля электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

  • ул. Демидовская, 70-а, 70 к., 72, 72-а;
  • ул. М. Горького, 7, 7-а;
  • пер. Городской, 29, 30 к.2, 31, 33, 33-а, 43, 58, 60;
  • ул. Рязанская, 32 к. 4, 5-е;
  • ул. 1-я Гостеевская, 11, 12;
  • ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.);
  • ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.);
  • ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.), 115;
  • ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 32-38 (чётн.), 19;
  • ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 2-в, 2-в/1, 2-г, 4, 6, 23-а;
  • ул. 2-я Гостеевская, 16;
  • ул. Котовского, 22, 27, 33, 35, 36, 37, 38;
  • ул. Лазо, 14;
  • п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 7-33 (нечётн.), 1, 27-а; 1-й пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 9/1; 2-й пр-зд, 2-10 (чётн.), 1, 1-а; ул. Киреевская, 7; СНТ «УВД-1»; СНТ «УВД-2»;
  • 10-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.);
  • 1-й пр-зд, 14, 15, 16;
  • 11-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 4-а, 10-а;
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТГЭСотключение света

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С 1 мая откроется сезон экскурсий по стенам Тульского кремля
С 1 мая откроется сезон экскурсий по стенам Тульского кремля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.