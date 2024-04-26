Фото из архива Myslo.

Если вы давно мечтали посмотреть на архитектурные памятники 16-20 веков с высоты кремлевских стен, то такая возможность есть.

С 1 мая откроется сезон экскурсий по стенам Тульского кремля. Ежедневно в 12.00 и 16.00 при условии хорошей погоды все желающие смогут присоединиться к сборным экскурсиям по боевому ходу крепости.

Как сообщает Тульское музейное объединение, во время полуторачасовой прогулки по кремлевской стене посетители полюбуются городскими видами, услышат рассказ об архитектурных памятниках старой Тулы, исторических событиях и кремлёвских легендах, узнают о славной истории боевой крепости на границе Дикого поля.

Также каждый день в 14.00 будет проходить сборная экскурсия по территории с посещением историко-этнографического комплекса «Осадные дворы Тульского кремля» и демонстрационного павильона «Археологическое окно».

Подробности и запись: 8 (4872) 77-49-34. 6+.