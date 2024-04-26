27 апреля в Туле прогнозируют грозу и сильный ветер

Фото Алексея Пирязева.

27 апреля в Туле будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура воздуха днем — от +16 до +21 °С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.