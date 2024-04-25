Почти половина работодателей учитывает опыт работы кандидата – данные опроса

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Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте — личностные компетенции кандидата (67%). Это выяснил сервис Superjob.

Наличие минимального опыта работы важно для 46% рекрутеров. На уровень и качество образования стали обращать внимание 37% рекрутеров. Знание специфики деятельности компании важно только для 13%.



Главный дополнительный критерий отбора — уровень владения ПО (55%). Опыт прохождения стажировок важен для 27% менеджеров по персоналу, уровень успеваемости в вузе или колледже — для 18%, знание иностранного языка — для 7%.



Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность (54%), затем — мотивация достижений и ориентация на развитие (по 41%). Умение работать в команде отметили 35% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 7%.