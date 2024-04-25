  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Почти половина работодателей учитывает опыт работы кандидата – данные опроса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Почти половина работодателей учитывает опыт работы кандидата – данные опроса
Фото: ru.freepik.com.

Почти половина работодателей учитывает опыт работы кандидата – данные опроса

Помимо этого, рекрутерам важно образование и личностные компетенции.

Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте — личностные компетенции кандидата (67%). Это выяснил сервис Superjob.

Наличие минимального опыта работы важно для 46% рекрутеров. На уровень и качество образования стали обращать внимание 37% рекрутеров. Знание специфики деятельности компании важно только для 13%.

Главный дополнительный критерий отбора — уровень владения ПО (55%). Опыт прохождения стажировок важен для 27% менеджеров по персоналу, уровень успеваемости в вузе или колледже — для 18%, знание иностранного языка — для 7%.

Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность (54%), затем — мотивация достижений и ориентация на развитие (по 41%). Умение работать в команде отметили 35% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 7%.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:45 0
Другие статьи по темам
Событие
опросработа в Тулеустроиться на работу
Люди
SuperJob

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле закупка продуктов для винегрета на семью обойдется в 132 рубля
В Туле закупка продуктов для винегрета на семью обойдется в 132 рубля
Туляк отделался условным сроком за хранение дома 726 граммов каннабиса
Туляк отделался условным сроком за хранение дома 726 граммов каннабиса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.