В тульские поликлиники поступило пять цифровых флюорографов

Фото минздрава Тульской области.

Новые цифровые флюорографы появились в двух поликлиниках Новомосковской городской клинической больницы. Они стали надежным помощником в проведении флюорографического обследования органов грудной клетки.

Современное оборудование помогает проводить профилактические осмотры и точно диагностировать различные заболевания, включая туберкулез, пневмонию, злокачественные новообразования. Пропускная способность аппарата — до 100 человек в день.

— Новый комплекс дает высокую детализацию снимков, позволяет оперативно записывать и обрабатывать изображения, а также передавать их в любое медучреждение области. Распечатка полученных снимков возможна как на небольшом формате, подобном снимкам УЗИ, так и на листе А4, — рассказал врач-рентгенолог Сергей Рыков.

Как сообщает минздрав региона, еще три новых флюорографа поступили в Городскую больницу № 9 Тулы, Тульскую областную клиническую больницу № 2 и Плавскую центральную районную больницу.