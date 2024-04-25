Под Тулой опрокинулся пассажирский автобус

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула.Жесть».

По предварительным данным, пять человек получили травмы.

25 апреля в 9.00 на автодороге Белев — Тула в районе Одоева опрокинулся рейсовый пассажирский автобус. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики.

— По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, принадлежащего ООО «Прогресс-Авто», не справился с управлением и допустил съезд на обочину встречной полосы движения с последующим опрокидыванием набок, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.





Фото прокуратуры Тульской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в автобусе находились девять пассажиров. В результате ДТП госпитализированы три пострадавшие пассажирки, водителю и еще одному пассажиру оказали медпомощь на месте.

Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле прокуратуры района. Также прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

UPD. Добавлен комментарий Госавтоинспекции.