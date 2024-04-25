  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Под Тулой опрокинулся пассажирский автобус - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Тулой опрокинулся пассажирский автобус
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула.Жесть».

Под Тулой опрокинулся пассажирский автобус

По предварительным данным, пять человек получили травмы.

25 апреля в 9.00 на автодороге Белев — Тула в районе Одоева опрокинулся рейсовый пассажирский автобус. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики.

— По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, принадлежащего ООО «Прогресс-Авто», не справился с управлением и допустил съезд на обочину встречной полосы движения с последующим опрокидыванием набок, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.


Изображение_WhatsApp_2024_04_25_в_13_01_01_67ffd6df.jpg
Фото прокуратуры Тульской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в автобусе находились девять пассажиров. В результате ДТП госпитализированы три пострадавшие пассажирки, водителю и еще одному пассажиру оказали медпомощь на месте. 

Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле прокуратуры района. Также прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

UPD. Добавлен комментарий Госавтоинспекции.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:11 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области в массовом ДТП погиб человек
В Тульской области в массовом ДТП погиб человек
В тульские поликлиники поступило пять цифровых флюорографов
В тульские поликлиники поступило пять цифровых флюорографов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.