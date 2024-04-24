Как тулякам выбрать кадастрового инженера

По итогам I квартала 2024 года в Тульской области работали 232 кадастровых инженера.
Для клиента выбор квалифицированного специалиста — это залог качества проведения кадастровых работ и подготовки по их результатам достоверных документов. Поэтому рекомендуется перед заключением договора на выполнение кадастровых работ сначала ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров.
— Сейчас самое подходящее время для того, чтобы провести межевание на своем участке. В рейтинге отражены основные показатели работы кадастровых инженеров, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений, а также в какой саморегулируемой организации кадастровых инженеров состоит специалист, его номер в государственном реестре кадастровых инженеров, — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова.
Ознакомиться с рейтингом можно в региональной вкладке сайта Росреестра по ссылке.