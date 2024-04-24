  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как тулякам выбрать кадастрового инженера - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как тулякам выбрать кадастрового инженера
Фото: ru.freepik.com.

Как тулякам выбрать кадастрового инженера

Управление Росреестра по Тульской области провело анализ работ кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории региона.

По итогам I квартала 2024 года в Тульской области работали 232 кадастровых инженера.

Для клиента выбор квалифицированного специалиста — это залог качества проведения кадастровых работ и подготовки по их результатам достоверных документов. Поэтому рекомендуется перед заключением договора на выполнение кадастровых работ сначала ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров. 

— Сейчас самое подходящее время для того, чтобы провести межевание на своем участке. В рейтинге отражены основные показатели работы кадастровых инженеров, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений, а также в какой саморегулируемой организации кадастровых инженеров состоит специалист, его номер в государственном реестре кадастровых инженеров, — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова.

Ознакомиться с рейтингом можно в региональной вкладке сайта Росреестра по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:12 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кадастровый инженер

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Названы команды, которые выступят в новом сезоне Оружейной лиги КВН
Названы команды, которые выступят в новом сезоне Оружейной лиги КВН
Тульские гимнастки завоевали медали на соревнованиях в Пензе
Тульские гимнастки завоевали медали на соревнованиях в Пензе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.