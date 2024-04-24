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Названы команды, которые выступят в новом сезоне Оружейной лиги КВН
Фото из архива Myslo.

Названы команды, которые выступят в новом сезоне Оружейной лиги КВН

Таковы итоги по результатам двух фестивальных игр, которые прошли в Туле.

Организаторы Оружейной лиги КВН назвали команды, которые выступят в новом, седьмом, сезоне:

  • «Все путем», Тула;
  • «Бруклин», Орёл;
  • «Провода», Москва;
  • «Дети Киану Ривза», п. Славный, Тульская область;
  • «Живые душки», Москва;
  • «Парк», Москва;
  • «Сообразим на троих», Москва;
  • «Надиване», Тула;
  • «Не считая собаки», Москва;
  • «Планета ЕО», Тула;
  • «Лицом к лицу», Москва;
  • «Сборная аграриев Жердёла», Ростов-на-Дону;
  • «Имени Жеки Ватрухина», Электросталь;
  • «На разработке», Тула;
  •  «Таков путь», Москва;
  • «Вот так!», Тула;
  • «Ангелы Чарли», Белгород, Тула;
  • «СВОИ», Тула;
  • «Показать еще», Тула;
  • «ТИЕК», Тула;
  • «Имени Серкана Болата», Тула.

Обратите внимание, что список неокончательный, возможны небольшие изменения. О ближайших играх Оружейки сообщат дополнительно.

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