Названы команды, которые выступят в новом сезоне Оружейной лиги КВН

Организаторы Оружейной лиги КВН назвали команды, которые выступят в новом, седьмом, сезоне:
- «Все путем», Тула;
- «Бруклин», Орёл;
- «Провода», Москва;
- «Дети Киану Ривза», п. Славный, Тульская область;
- «Живые душки», Москва;
- «Парк», Москва;
- «Сообразим на троих», Москва;
- «Надиване», Тула;
- «Не считая собаки», Москва;
- «Планета ЕО», Тула;
- «Лицом к лицу», Москва;
- «Сборная аграриев Жердёла», Ростов-на-Дону;
- «Имени Жеки Ватрухина», Электросталь;
- «На разработке», Тула;
- «Таков путь», Москва;
- «Вот так!», Тула;
- «Ангелы Чарли», Белгород, Тула;
- «СВОИ», Тула;
- «Показать еще», Тула;
- «ТИЕК», Тула;
- «Имени Серкана Болата», Тула.
Обратите внимание, что список неокончательный, возможны небольшие изменения. О ближайших играх Оружейки сообщат дополнительно.