Тульские гимнастки завоевали медали на соревнованиях в Пензе

С 16 по 21 апреля в Пензе прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти педагога высшей категории и основателя спортивного общества МФСОО «Юная Гвардия» Афиян Э.К.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменок. Они представляли Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, Краснодарский край, Воронежскую, Московскую, Омскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тульскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.

Воспитанницы тульского Центра художественной гимнастики «Династия» показали следующие результаты:

Групповые упражнения.

2-е место — дуэт «Крейзи».

Состав команды: Таисия Загорцева, Кира Тихомирова.

3-е место — команда «Антарес», 1-й спортивный разряд.

Состав команды: Анна Дроздова, Виктория Краснова, Васелина Миляева, Виктория Мурзинова, Милана Рогожникова.

Индивидуальная программа. Многоборье.

1-е место — Анна Бредис, 1-й юношеский разряд;

2-е место — Диана Мойс, 2-й юношеский разряд;

3-е место — Мирослава Петухова, 2-й спортивный разряд.

Финалы, 2-й спортивный разряд.

Скакалка:

1-е место — Мирослава Петухова;

3-е место — Кира Тихомирова.

Лента:

1-е место — Кира Тихомирова;

2-е место — Мирослава Петухова.

Тренеры: Сафонова Дина, Зайцева Милена, Честнейшая Анастасия.

Хореографы: Галкина Светлана, Филатова Мария.

Результаты воспитанниц спортивной школы «Триумф»:

Групповые упражнения.

1-е место — команда «Конфетти», 2-й спортивный разряд;

1-е место — дуэт «Секунда», юниорки 12-13 лет;

1-е место — трио «Экспрессия», девочки 10-11 лет;

3-е место — дуэт «Терция», женщины 14 лет и старше.

Спортсменок подготовили Галина Бетехтина и Лариса Терещенко.