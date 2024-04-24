Тульские гимнастки завоевали медали на соревнованиях в Пензе

С 16 по 21 апреля в Пензе прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти педагога высшей категории и основателя спортивного общества МФСОО «Юная Гвардия» Афиян Э.К.
В соревнованиях приняли участие 350 спортсменок. Они представляли Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, Краснодарский край, Воронежскую, Московскую, Омскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тульскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.
Воспитанницы тульского Центра художественной гимнастики «Династия» показали следующие результаты:
Групповые упражнения.
2-е место — дуэт «Крейзи».
Состав команды: Таисия Загорцева, Кира Тихомирова.
3-е место — команда «Антарес», 1-й спортивный разряд.
Состав команды: Анна Дроздова, Виктория Краснова, Васелина Миляева, Виктория Мурзинова, Милана Рогожникова.
Индивидуальная программа. Многоборье.
1-е место — Анна Бредис, 1-й юношеский разряд;
2-е место — Диана Мойс, 2-й юношеский разряд;
3-е место — Мирослава Петухова, 2-й спортивный разряд.
Финалы, 2-й спортивный разряд.
Скакалка:
1-е место — Мирослава Петухова;
3-е место — Кира Тихомирова.
Лента:
1-е место — Кира Тихомирова;
2-е место — Мирослава Петухова.
Тренеры: Сафонова Дина, Зайцева Милена, Честнейшая Анастасия.
Хореографы: Галкина Светлана, Филатова Мария.
Результаты воспитанниц спортивной школы «Триумф»:
Групповые упражнения.
1-е место — команда «Конфетти», 2-й спортивный разряд;
1-е место — дуэт «Секунда», юниорки 12-13 лет;
1-е место — трио «Экспрессия», девочки 10-11 лет;
3-е место — дуэт «Терция», женщины 14 лет и старше.
Спортсменок подготовили Галина Бетехтина и Лариса Терещенко.