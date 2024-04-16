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Тульские урологи усовершенствовали метод лечения мочекаменной болезни
Фото: минздрав Тульской области

Тульские урологи усовершенствовали метод лечения мочекаменной болезни

Первая операция по новой методике прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Благодаря новому эндоскопическому оборудованию урологи областной клинической больницы усовершенствовали методику хирургического лечения мочекаменной болезни. Впервые медики провели миниперкутанную нефролитотрипсию с использованием эндоскопических инструментов меньшего размера (Mini-perc).

Они позволяют удалять камни в почках без больших разрезов и травмирования почки. Операцию провели заведующий урологическим отделением Артур Федоров и врач-уролог Максим Пронин. 48-летняя пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Подобные операции выполнялись и раньше, но с использованием эндоскопического оборудования стандартного размера, - прокомментировал Артур Федоров- С новым оборудованием безопасность хирургического лечения выходит на новый уровень. Существенно снижается риск послеоперационных осложнений, уменьшаются сроки госпитализации.

Каждый год в урологическом отделении областной больницы проводится порядка 800 подобных хирургических операций.

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вчера, в 21:21 −1
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