Тульские урологи усовершенствовали метод лечения мочекаменной болезни

Фото: минздрав Тульской области

Первая операция по новой методике прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Благодаря новому эндоскопическому оборудованию урологи областной клинической больницы усовершенствовали методику хирургического лечения мочекаменной болезни. Впервые медики провели миниперкутанную нефролитотрипсию с использованием эндоскопических инструментов меньшего размера (Mini-perc).

Они позволяют удалять камни в почках без больших разрезов и травмирования почки. Операцию провели заведующий урологическим отделением Артур Федоров и врач-уролог Максим Пронин. 48-летняя пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

- Подобные операции выполнялись и раньше, но с использованием эндоскопического оборудования стандартного размера, - прокомментировал Артур Федоров. - С новым оборудованием безопасность хирургического лечения выходит на новый уровень. Существенно снижается риск послеоперационных осложнений, уменьшаются сроки госпитализации.



Каждый год в урологическом отделении областной больницы проводится порядка 800 подобных хирургических операций.