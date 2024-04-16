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Где в Туле отключат свет 17 апреля

Где в Туле отключат свет 17 апреля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Публикуем список адресов:

  • ул. Сурикова, 20,
  • ул. Бундурина, 43,
  • ул. Свободы, 55,
  • ул. Л. Толстого, 107,
  • ул. Галкина, 237,
  • ул. Красина, 10,
  • ул. Токарева, 11-17 (нечётн.), 8, 10, 16, 18, 28, 30,
  • ул. Галкина, 237,
  • ул. Красина, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 30-48 (чётн.), 31-45 (нечётн.), 36-а, 38-а, 46-а,
  • ул. Парижской Коммуны, 27-а,
  • пр-д Косой, 11,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 2-а, 3-а, 9-а, 15-а, 18-а,
  • 4-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а,
  • пр-д Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18, 18-а.

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