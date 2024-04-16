Туляков приглашают отметить Новый год в апреле

Многие из народов встречали Новый год 1 апреля. Когда же начало года

переместилось на январь, первоапрельский стал ненастоящим, но его не

хотели забывать. Так и возник обычай преподносить в этот день не

настоящие, а шуточные подарки, беззлобно обманывать окружающих.

На празднике в доме-музее В. В. Вересаева участники узнают старые традиции, поиграют в народные игры, научаться делать жаворонка в технике оригами.

Возможно посещение по Пушкинской карте.

Когда: 20 апреля, 15:00.

Где: ул. Гоголевская, д. 82

Возрастное ограничение 6+

Тел.: 8 (4872) 56-77-31