На тульские дороги вышла мотогруппа ГИБДД

Фото Алексея Пирязева.

С 15 апреля к работе приступает мотогруппа, в состав которой входят сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Туле и отдельного специализированного взвода региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС на патрульных мотоциклах продолжат работу по предупреждению аварийности на авто- и мототранспорте, а также будут осуществлять повседневный контроль за дорожным движением.

Работа мотогрупп Госавтоинспекции эффективна в выявлении и пресечении нарушений Правил дорожного движения. Она отличается мобильностью и оперативностью. Подробнее про ее работу можно прочитать в нашей специальной статье по ссылке.