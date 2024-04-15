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На тульские дороги вышла мотогруппа ГИБДД
Фото Алексея Пирязева.

На тульские дороги вышла мотогруппа ГИБДД

Инспекторы ДПС на мотоциклах будут патрулировать улицы.

С 15 апреля к работе приступает мотогруппа, в состав которой входят сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Туле и отдельного специализированного взвода региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС на патрульных мотоциклах продолжат работу по предупреждению аварийности на авто- и мототранспорте, а также будут осуществлять повседневный контроль за дорожным движением.

Работа мотогрупп Госавтоинспекции эффективна в выявлении и пресечении нарушений Правил дорожного движения. Она отличается мобильностью и оперативностью. Подробнее про ее работу можно прочитать в нашей специальной статье по ссылке.

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Фотограф:
сегодня, в 11:49 +3
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