  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле выберут лучшего детского таксиста - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле выберут лучшего детского таксиста
Фото Алексея Пирязева.

В Туле выберут лучшего детского таксиста

Водителям нужно будет показать знания ПДД, закона о такси, достопримечательностей и улично-дорожной сети областной столицы.

В Туле на территории парка «Патриот»16 апреля пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Участникам нужно будет показать знания ПДД, закона о такси, достопримечательностей и улично-дорожной сети областной столицы.

Важный этап состязаний — практический тур. Участникам предстоит преодолеть непростую конкурсную дистанцию. Особое внимание уделят детской безопасности. Организаторы предусмотрели специальные испытания: «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».

— Перед стартом автокресло находится в багажнике. После команды «старт», участнику необходимо достать из багажника автокресло и правильно установить его в салон автомобиля», — рассказывает руководитель проекта Кирилл Казанин.

При конкурсном заезде ребенка в машине не будет. Но жюри определит аккуратность маневрирования при помощи стакана воды. Его установят на крыше автомобиля. Водителю нужно доехать до финиша, не разлив воду и не разбив стакан.

Водители такси, занявшие первые три места, разделят между собой 30 тысяч рублей от организаторов. Победитель отправится на финал конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. Главный приз– 150 тысяч рублей и легковой автомобиль.

Организаторы — Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и ГИБДД МВД России. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 12:09 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
таксиконкурслучший водитель такси
Как будет работать Тульский музей оружия на майских праздниках
Как будет работать Тульский музей оружия на майских праздниках
На тульские дороги вышла мотогруппа ГИБДД
На тульские дороги вышла мотогруппа ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.