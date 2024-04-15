Суд обязал снести незаконно построенную автомойку в Щёкино

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Земельный участок был незаконно перенесен кадастровым инженером на земли транспортной инфраструктуры.

В прокуратуру Щекино обратились местные жители с жалобой на незаконное строительство автомойки на ул. Энергетиков. По данному факту ведомство провело проверку.

Установлено, что право собственности на земельный участок зарегистрировано за юридическим лицом с существенными нарушениями земельного законодательства.

При формировании границ были незаконно изменены местоположение участка на кадастровой карте и целевое назначение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, выделенный в 90-х годах под жилым домом для ведения личного подсобного хозяйства земельный участок по заказу собственника был незаконно перенесен кадастровым инженером на земли транспортной инфраструктуры. Эти земли находились в собственности муниципалитета.

— Таким образом, муниципальное образование лишено возможности реализовать данный участок и пополнить бюджет, — уточнили в ведомстве. — Прокурор города подал в суд исковое заявление о признании результатов межевания земельного участка по ул. Энергетиков недействительными, снятии его границ с кадастрового учета, сносе расположенных на спорных землях объектов, приведении земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации по целевому назначению, которое полностью удовлетворено.

Суд обязал землевладельца снести незаконно построенную автомойку.