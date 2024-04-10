Тулякам предлагают в вакансиях зарплату ниже средней по стране

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Эксперты выяснили, в каких регионах Центрального федерального округа работодатели предлагали самые высокие заработные платы в марте 2024 года. Уточняется, что средняя зарплата в России за этот период – 64100 рублей, а в ЦФО – 73700 рублей.

В Тульской области средняя предлагаемая в вакансиях заработная плата по итогам марта составила 56900 рублей – на 11% ниже, чем в целом по стране. По уровню предлагаемых доходов регион занимает четвертое место в ЦФО.

Самые высокие зарплаты, по традиции, в Москве: там работодатели готовы платить, в среднем, 87900 рублей. Далее идёт Московская область – там средний показатель составляет 70400 рублей. Замыкает тройку лидеров Калужская область, где среднее предложение составило 59500 рублей.