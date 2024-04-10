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Суд огласил приговор вандалу, который разбил экраны в подземном переходе на улице Мосина

Суд огласил приговор вандалу, который разбил экраны в подземном переходе на улице Мосина

Ранее молодой человек добровольно возместил принесенный ущерб.

В Туле 23-летний местный житель признан виновным в порче имущества в общественном месте, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 11 февраля пьяный обвиняемый в присутствии своего друга нанес удары руками и ногами по четырем интерактивным экранам и повредил их, после чего сбежал. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В результате указанных действий администрации города Тулы причинен материальный ущерб на сумму более 293 тысяч рублей. Обвиняемый, признавший вину, ущерб возместил в полном объеме. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.
 

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