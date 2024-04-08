МВД проверит мать найденных в тульском лесу девочек

Как сообщили в полиции, заявление о пропаже детей поступило от бабушки девочек.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия в отношении матери найденных в лесу девочек и ее сожителя. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— В настоящее время девочки находятся в одном из социальных учреждений Тульской области, их здоровью ничто не угрожает. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось. Ожидается, что в ближайшее время они будут переданы бабушке, которая оформляет опекунство, — отметила Ирина Волк.

Установление обстоятельств проживания в лесополосе Алексинского района семьи из Ярославской области находится и на контроле региональной прокуратуры.

— Также прокуратура проконтролирует соблюдение прав несовершеннолетних при передаче их под опеку родственникам, — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, 8 апреля стало известно, что женщину с детьми обнаружили в тульском лесу. Myslo уже рассказывал подробности о том, как семье удалось выжить в лесополосе.