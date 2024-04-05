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АКМ всухую обыграл «Югру» во втором матче полуфинала Кубка Петрова
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ всухую обыграл «Югру» во втором матче полуфинала Кубка Петрова

Тульская серия осталась за нашей командой. Впереди два матча на выезде.

В Туле прошел второй матч полуфинала Кубка Петрова — АКМ сыграл с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

В первом периоде никто не смог открыть счет. Во второй двадцатиминутке игра начала раскрываться. У «Югры» были неплохие моменты, однако вратарь АКМ Денис Попов выручал команду. Затем отличился Никита Мокин, забросив свою первую шайбу в нынешнем розыгрыше в Кубке Петрова. 1:0 в пользу АКМ после 40 минут игры.

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В заключительном отрезке основного времени тульская команда сохранила атакующую манеру игры и забила уже спустя полторы минуты с начала периода. Это Егор Виноградов отдал хитрую передачу из-за ворот на Максима Мальцева, и наш нападающий отправил шайбу в ближний угол. Гостям нужно было отыгрываться, но туляки были быстрее и создавали больше острых атак.

Итог матча — 3:0 в пользу АКМ. Счет в серии — 2:0. Далее игра перемещается в Ханты-Мансийск. Матчи пройдут 7 и 8 апреля.

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Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Ребята молодцы, много бросков на себя поймали, как и в предыдущей игре. Это стало толчком к положительному результату. Мы должны не жалея себя двигаться дальше. Красивые голы сегодня забили, особенно вторая шайба, хорошая передача Егора Виноградова из-за ворот. Готовимся к выезду. Всех болельщиков с победой!

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