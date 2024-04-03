Ямочный ремонт в Туле: сколько сделано и сколько еще предстоит

Большое количество ям и выбоин на дорогах — прямое следствие температурных «качелей» минувшей зимой. По данным метеорологов, колебания от минуса к плюсу и наоборот случались 45 раз.

Алексей Хардыбакин — Это достаточно много, не везде асфальт на дорогах смог выдержать испытания погодой: вода, попадающая в микротрещины на асфальте, замерзала, что повлияло на разрушение дорожного полотна, — пояснил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин. — Из-за этого по окончании зимнего периода ям на дорогах Тулы образовалось на 20% больше, чем прошлой весной. С начала года отремонтировали более 15 тысяч квадратных метров. Для сравнения: за весь прошлый год было проведено работ на 80 тысячах квадратных метров.

Мониторинг состояния дорог ведут профильные службы. Также учитываются и обращения жителей при составлении плана ямочного ремонта.

Илья Беспалов — Традиционно весной мы получаем запрос от жителей на ямочный ремонт, поэтому сейчас работы активизированы. Перечень участков для ремонта формируется на основании и обращений туляков, и проводимого специалистами администрации мониторинга, — пояснил Илья Беспалов. — Работы по приведению дорожного полотна в нормативное состояние ведутся круглосуточно.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин сообщил, что в работах задействовано восемь бригад: три от Центра организации дорожно-транспортной деятельности и пять наемных по муниципальному контракту.

В связи с наступлением тепла ремонт проводят при помощи технологии укладки горячей асфальтобетонной смеси. Работы выполняются по всему городу с учетом дорожной обстановки. Так, днем их проводят на отдельных участках улично-дорожной сети, а ночью, когда машин в городе значительно меньше, — на целых улицах.

Напомним, ранее губернатор Алексей Дюмин поставил задачу муниципалитетам завершить ямочный ремонт до конца мая.

Илья Беспалов поручил профильному управлению держать на контроле выполнение работ и завершить основную часть восстановительного ремонта в установленные сроки. После этого продолжить мониторинг и ямочный ремонт на локальных участках дорог.