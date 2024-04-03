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Из-за усиления ветра в Тульской области все службы региона переведены в режим повышенной готовности

Из-за усиления ветра в Тульской области все службы региона переведены в режим повышенной готовности

Об этом сообщает правительство.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля до конца дня в регионе ожидается усиление ветра до 14-19 м/с.

В связи с этим МЧС, ЕДДС, Центру гражданской защиты и спасательных работ Тулэнерго, Тулгорэлектротрансу, Тулагорсвету и другим службам было поручено организовать взаимодействие и оперативную ликвидацию возможных последствий непогоды. Также в регионе организованы проверки надежности крепления рекламных конструкций и ограждений строительных площадок.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при порывистом ветре:

  • паркуйте автомобиль в гараже или вдали от деревьев;
  • обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и сооружений повышенного риска;
  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы; 
  • не разжигайте костры и не сжигайте собранный после уборки мусор.

Будьте осторожны и внимательны! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или по мобильному - 112 и 101.

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