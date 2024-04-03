  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пик паводка в Тульской области прогнозируют в первой декаде апреля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пик паводка в Тульской области прогнозируют в первой декаде апреля
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пик паводка в Тульской области прогнозируют в первой декаде апреля

На данный момент в регионе подтоплено 15 низководных мостов.

Подъем уровня воды в тульских реках находится в среднемноголетних значениях, а пик половодья прогнозируется в первой декаде апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, на Оке в Белёве и Алексине уровень воды поднялся на 49 и 70 см. Общий уровень составляет 867 и 860 см. На Упе в Туле — на 29 см, общий — 449 см. В Орлово Щекинского района — 37 см, общий — 696 см. Река Дон в поселке Епифань Кимовского района прибавила еще 3 см, всего уровень составляет 388 см.

Кроме того, падение уровня воды наблюдается на реке Красивая Меча в Ефремове, он понизился на 3 см, а общий уровень теперь составляет 420 см.

photo_2024-04-03_10-05-02.jpg

Подтоплено 15 низководных мостов в восьми муниципальных образованиях:

  • р. Ока, н. п. Николо-Гастунь Белевского района;
  • р. Ока, н. п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа, н. п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа, н. п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа, н. п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа, н. п. Слободка Одоевского района;
  • р. Упа, н. п. Павловское Одоевского района;
  • р. Упа, н. п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа, н. п. Никольское Щекинского района;
  • р. Упа, н. п. Берники ГО Тула;
  • р. Упа, н. п. Мерлиновка ГО Тула;
  • р. Упа, н. п. Нижние Присады ГО Тула;
  • р. Мокрая Табола, н. п. Устье Кимовского района;
  • р. Упа, Старое Берковое Дубенского района;
  • р. Беспута, н. п. Григорьевское Ясногорского района.

Движение транспорта по мостам прекращено, но существуют объездные пути.

photo_2024-04-03_10-05-01.jpg

В населенных пунктах Николо-Гастунь, Мишнево, Орлово и в Чекалине работают четыре лодочные переправы.

photo_2024-04-03_10-04-40.jpg

photo_2024-04-03_10-05-00.jpg

В селе Никольском переправиться на другую сторону реки жителям помогает плавающий транспорт Тульского спасательного центра МЧС России.

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
Илья Беспалов о паводке: «Службы города готовы к любому развитию событий»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов о паводке: «Службы города готовы к любому развитию событий»
вчера, в 16:47, 30 1811 0
В Тульской области из-за паводка ушли под воду ещё два моста
Жизнь Тулы и области
В Тульской области из-за паводка ушли под воду ещё два моста
1 апреля, в 19:10, 29 1607 0
Какие мосты в Большой Туле затоплены из-за паводка
Жизнь Тулы и области
Какие мосты в Большой Туле затоплены из-за паводка
1 апреля, в 15:19, 0 1169 0
В Туле Упа поднялась почти на метр и затопила набережную: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Туле Упа поднялась почти на метр и затопила набережную: фоторепортаж
1 апреля, в 12:10, 26 34153 8

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 10:29 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
паводокпик паводка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Суворова избил именинника во время застолья до смерти: дело передали в суд
Житель Суворова избил именинника во время застолья до смерти: дело передали в суд
Роспотребнадзор: риск заразиться кишечной инфекцией увеличивается во время паводка
Роспотребнадзор: риск заразиться кишечной инфекцией увеличивается во время паводка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.