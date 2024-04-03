Пик паводка в Тульской области прогнозируют в первой декаде апреля

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Подъем уровня воды в тульских реках находится в среднемноголетних значениях, а пик половодья прогнозируется в первой декаде апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, на Оке в Белёве и Алексине уровень воды поднялся на 49 и 70 см. Общий уровень составляет 867 и 860 см. На Упе в Туле — на 29 см, общий — 449 см. В Орлово Щекинского района — 37 см, общий — 696 см. Река Дон в поселке Епифань Кимовского района прибавила еще 3 см, всего уровень составляет 388 см.

Кроме того, падение уровня воды наблюдается на реке Красивая Меча в Ефремове, он понизился на 3 см, а общий уровень теперь составляет 420 см.

Подтоплено 15 низководных мостов в восьми муниципальных образованиях:

р. Ока, н. п. Николо-Гастунь Белевского района;

р. Ока, н. п. Чекалин Суворовского района;

р. Упа, н. п. Мишнево Суворовского района;

р. Упа, н. п. Матюхинский Суворовского района;

р. Упа, н. п. Болотское Одоевского района;

р. Упа, н. п. Слободка Одоевского района;

р. Упа, н. п. Павловское Одоевского района;

р. Упа, н. п. Орлово Щекинского района;

р. Упа, н. п. Никольское Щекинского района;

р. Упа, н. п. Берники ГО Тула;

р. Упа, н. п. Мерлиновка ГО Тула;

р. Упа, н. п. Нижние Присады ГО Тула;

р. Мокрая Табола, н. п. Устье Кимовского района;

р. Упа, Старое Берковое Дубенского района;

р. Беспута, н. п. Григорьевское Ясногорского района.

Движение транспорта по мостам прекращено, но существуют объездные пути.

В населенных пунктах Николо-Гастунь, Мишнево, Орлово и в Чекалине работают четыре лодочные переправы.

В селе Никольском переправиться на другую сторону реки жителям помогает плавающий транспорт Тульского спасательного центра МЧС России.