Житель Суворова избил именинника во время застолья до смерти: дело передали в суд

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.



Конфликт случился 23 января. Обвиняемый, находясь на дне рождения у 67-летнего знакомого, поссорился с именинником и избил его. Мужчина скончался от увечий.

— Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.