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Житель Суворова избил именинника во время застолья до смерти: дело передали в суд

Житель Суворова избил именинника во время застолья до смерти: дело передали в суд

От нанесенных увечий мужчина скончался.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. 

Конфликт случился 23 января. Обвиняемый, находясь на дне рождения у 67-летнего знакомого, поссорился с именинником и избил его. Мужчина скончался от увечий.

— Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области. 

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