Роспотребнадзор: риск заразиться кишечной инфекцией увеличивается во время паводка

Публикуем рекомендации ведомства о том, как минимизировать риск.

Весной в результате таяния снега увеличивается угроза распространения острых кишечных инфекций, развитию которых может способствовать подтопление паводковыми водами выгребных ям, надворных туалетов, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Особого внимания требуют колодцы и родники. Вода в них характеризуется нестабильным качеством в отличие от артезианских скважин, и в период паводка в неё могут попасть болезнетворные бактерии — возбудители кишечных и паразитарных инфекций.

С целью предотвращения инфекционных заболеваний во время паводка рекомендуем населению:

1. Использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду.

2. Тщательно мыть фрукты и овощи.

3. Не пренебрегать правилами личной гигиены.

4. Осматривать места возможного обитания грызунов с целью проведения своевременных истребительных работ.

5. При работе на приусадебном участке использовать средства защиты рук, чтобы инфекция с загрязненных рук не попала в организм.