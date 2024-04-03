Роспотребнадзор: риск заразиться кишечной инфекцией увеличивается во время паводка

Весной в результате таяния снега увеличивается угроза распространения острых кишечных инфекций, развитию которых может способствовать подтопление паводковыми водами выгребных ям, надворных туалетов, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Особого внимания требуют колодцы и родники. Вода в них характеризуется нестабильным качеством в отличие от артезианских скважин, и в период паводка в неё могут попасть болезнетворные бактерии — возбудители кишечных и паразитарных инфекций.
С целью предотвращения инфекционных заболеваний во время паводка рекомендуем населению:
1. Использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду.
2. Тщательно мыть фрукты и овощи.
3. Не пренебрегать правилами личной гигиены.
4. Осматривать места возможного обитания грызунов с целью проведения своевременных истребительных работ.
5. При работе на приусадебном участке использовать средства защиты рук, чтобы инфекция с загрязненных рук не попала в организм.