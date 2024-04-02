На улице Каракозова в Туле столб перекрыл светофор

Фото телеграм-канала «Тула. Происшествия»

Как рассказали местные, новая опора на этом месте появилась недавно.

«Пока не подъедешь впритык, светофора не видно!» — жалуются жители Пролетарского района, ездящие по улице Каракозова, в телеграм-канале «Тула. Происшествия». И их можно понять: на фотографии столб действительно перекрывает устройство.

Фото Оксаны Н.

Особенно интересным становится проезд, по словам пролетарцев, к данному участку дороги в темное время суток. Как отмечают туляки в комментариях, столб на этом месте появился недавно.

Туляки рассказывают, что столбы и знаки, перекрывающие светофоры и другие дорожные обозначения, встречаются не только в городе, но и в райцентрах. Видели подобное? Присылайте фотографии и адреса в комментариях!