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На улице Каракозова в Туле столб перекрыл светофор
Фото телеграм-канала «Тула. Происшествия»

На улице Каракозова в Туле столб перекрыл светофор

Как рассказали местные, новая опора на этом месте появилась недавно.

«Пока не подъедешь впритык, светофора не видно!» — жалуются жители Пролетарского района, ездящие по улице Каракозова, в телеграм-канале «Тула. Происшествия». И их можно понять: на фотографии столб действительно перекрывает устройство. 

eewrw4342342.pngФото Оксаны Н.

Особенно интересным становится проезд, по словам пролетарцев, к данному участку дороги в темное время суток. Как отмечают туляки в комментариях, столб на этом месте появился недавно. 

 

Туляки рассказывают, что столбы и знаки, перекрывающие светофоры и другие дорожные обозначения, встречаются не только в городе, но и в райцентрах. Видели подобное? Присылайте фотографии и адреса в комментариях!

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