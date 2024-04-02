В Тепло-Огаревской ЦРБ медикам не выплатили более 609 тысяч рублей

Эти средства были предусмотрены федеральным законодательством сотрудникам, подвергшимся риску заражения коронавирусом.

Прокуратура Тепло-Огаревского района проверила соблюдение трудовых прав работников местной ЦРБ.



Выяснилось, что с января по октябрь 2023 года отдельным категориям медработников, подвергающимся риску заражения коронавирусом, не поступили компенсационные федеральные выплаты. Таким образом перед 20 работниками возникла задолженность на 609,7 тыс. рублей.

— Выступая в защиту прав трудового коллектива, прокуратура внесла главному врачу учреждения представление, во исполнение требований которого работникам произведена компенсационная выплата, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.