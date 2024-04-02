Тульские дзюдоисты завоевали медали в Орле

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 30 марта по 1 апреля в Орле прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы РО ФСО «Юность России». В них приняли участие юниоры и юниорки до 23 лет.

Воспитанники тульской «ОблСШОР по единоборствам» в числе призеров:

2-е место — Вера Литвиненко в весовой категории 48 кг,

2-е место — Валерия Магдич в весовой категории 52 кг,

2-е место — Людмила Тимофеева в весовой категории 63 кг,

3-е место — Анастасия Игнатова в весовой категории 63 кг.

Тренируются дзюдоисты под руководством Руслана Выборнова, Ольги Выборновой и Виктора Выборнова.