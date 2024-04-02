К участкам для многодетных в Теплом подведут водопровод

Фото из архива Myslo.

Подготовка к строительству сетей к участкам для многодетных семей у села Теплого начнется в этом году. На сайте Госзакупок открыт аукцион на подбор подрядчика, который проведет проектно-изыскательные работы и подготовит сметную документацию.

Проектировать предстоит водопровод протяженностью 23,5 км. Его построят в два этапа. В первую очередь подведут воду к 783 участкам, а затем — еще к 26 участкам. Также будут пробурены скважины и установлено оборудование для очистки воды.

Трубы для сетей предстоит использовать из полимерных материалов. Они будут иметь гарантированный срок эксплуатации не менее 50 лет.

Приступить к подготовке проекта строительства подрядчик должен будет с 15 апреля, а отдать администрации Тулы документы — не позднее 1 декабря 2024 года. Максимальная стоимость контракта — 13,85 млн рублей.

Коммуникации многодетные семьи ждут уже давно. Земельные участки многие получили еще 11 лет назад. С тех пор из благ цивилизации до них дошло только электричество. Им они и отапливают свои дома зимой. Подробнее о проблемах немногочисленных пока жителей Теплого в материале Myslo.