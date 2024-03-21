Многодетные семьи поселили в чистом поле без воды и газа: жители борются уже 11 лет

Фото Алексея Пирязева.

«Здесь мы будем жить и процветать…»

В селе Тёплом рядом с Шатском строят дома многодетные семьи. Строят медленно и неохотно: участки под строительство до сих пор не оснащены коммуникациями, хотя министерство имущественных и земельных отношений Тульской области выделило землю ещё 11 лет назад. Жители греются электричеством зимой, получают пятизначные счета за свет. Ямы от прокладки газовых труб есть, а газа всё нет. Каждый день — новая беда: сейчас, например, на некоторых участках нашли полезные ископаемые, и новые семьи не могут заявить земли как частную собственность.

Местные жительницы Татьяна Крючкова и Оксана Гуди много лет добиваются комфортных условий для своих семьей.

Оксана рассказывает, что в 2013 году строиться начали те, кому просто негде было жить. Строили даже без света и воды: подвести свет к одному участку тогда стоило 400 тыс. рублей.

Оксана Гуди — Участки нам начали выдавать уже с нарушениями. Татьяна первой забила тревогу. Мы приехали на вынос границ, и она сказала: «Строиться здесь нельзя». Дело в том, что участки в собственность мы получили, но предназначались они под промышленную застройку. Как многодетным могли выдать такие участки для ИЖС?

В 2014 году, когда Ленинский район (а вместе с ним и территория участков) объединился с Тулой, инициативная группа снова начала обивать пороги. И выяснилось, что об их участках фактически никто ничего не знает.

Оказалось, что все документы, относящиеся к этой территории, потерялись. У администрации не было даже проекта планирования территории. В Тулу не передали ничего.

Из-за этого тянущийся много лет вопрос с коммуникациями всё ещё не был решён. Тогда инициативная группа обратилась напрямую к губернатору. На какое-то время закипела работа: бывший глава администрации Тулы Евгений Авилов и Сергей Шестаков, на тот момент глава Пролетарского района, из внебюджетных средств починили три дорожных съезда. Сегодня подъезд к участкам есть, но ремонт эти дороги не видели уже два года. Новые подъездные пути к строящимся домам не обустраивают.

Воду многодетным семьям пытались провести два раза: первый — ещё когда участки числились в Ленинском районе, а второй — по проекту водоснабжения в 2018 году, когда участки уже стали относиться к Туле. Сейчас подвести воду к участкам администрация снова не может. Новый проект по водоснабжению запланирован аж на 2027 год. Но у жителей нет даже точки забора воды, поэтому на проект они смотрят скептически.

— Не нужно говорить нам, что мы хотим слышать, — говорит Оксана Гуди. — Скажите нам правду. Думаю, что у них просто нет возможности подвести воду сюда. Так зачем каждый год обещать, что вот-вот всё будет, и оттягивать сроки?

Татьяна заключала договор на газификацию в 2022 году. По нему газ должны были провести в течение года. Все сроки, конечно, уже прошли.

Татьяна Крючкова — Спрашивала с горгаза, с «Газпрома». По договору можно было дважды перенести сроки исполнения, а в третий — уже нет. Но все сроки прошли. Газовики прислали нам извещение, что в течение полугода мы подключимся к газу. Просто ждём и смотрим, что будет. С моей стороны к подключению всё давно готово. Но газа так и нет.

Транспорт на территорию участков не ходит. Не во всех семьях есть автомобили, чтобы без проблем отвезти ребёнка в школу или самим добраться на работу. Рядовая метель может запросто остановить жизнь села: жители говорят, что у шатской администрации всего один трактор на все близлежащие деревни.

Из некоторых домов дети идут пешком 5 км до автобуса, который доставляет их в город.

«Васюки станут центром десяти губерний!..»

В самом начале этой истории многодетные семьи увидели проект планировки территории. Карте 11 лет — именно тогда начали выдавать участки (и до сих пор этот процесс еще идет).

Проект сделали на ранних этапах и копию плана передали Оксане Гуди. Здесь изображено 783 размежёванных участка, школа, торговый центр, кафе и баня. Рядом с чистым прудом — парк и спортивный объект, помимо этого — четыре водозаборные станции. Ко всему прилагались проекты и документы: «город будущего» как будто бы строился не на словах, а на деле.

Татьяна вспоминает:

— Когда мы увидели, что нам предлагают, оживились! Мол, ничего себе, здесь мы будем жить и процветать. Все сразу захотели строиться.

Изображение на карте уже выцвело, но оно всё ещё более красочное, чем реальность. Скважин для водоснабжения на территории нет: вода не соответствует санитарным нормам. ГРП (газорегуляторных пунктов) тоже нет. Пруд существует — рядом с ним предоставили участки семьям с детьми-инвалидами. Но пруд эти участки затапливает, а сам уже давно нуждается в очистке.

Сейчас «город будущего» выглядит так:

«Ещё и кабаны вокруг бегают»

На фото ниже — игровая площадка, которую построили жителям Тёплого. Она многофункциональная: можно и с горки прокатиться, и побегать наперегонки с диким зверем — в лесах, которые окружают площадку, водятся лисы, дикие кабаны и косули. Жители стараются детей одних из дома не выпускать.

Весной можно и «поплавать»: игровая зона стоит ниже уровня грунта, и всё, что тает, спускается к лесенкам и качелям.

— Можно буквально нырять туда и плыть, — говорит Татьяна. — Без заграждения, без всего. Мы не смогли добиться, чтобы нам её переделали. Пользоваться площадкой по назначению дети не хотят. Не потому что она непривлекательная или опасная. Дело в том, что за 11 лет, пока родители занимаются обустройством земли, дети выросли и теперь песочные забавы им неинтересны.

«Сначала гнев и отрицание, потом объединение»

Татьяна говорит, что борьба, безусловно, сплотила всех жителей участков.

— Мы все думаем: «Ну как так, без коммуникаций?» Нам должны были дать совсем другую землю. Все хотели строиться, растить детей, получали участки с отличным настроением. Некоторые дети уже выросли, и всё это потеряло смысл… Но сначала у нас был гнев и отрицание, а теперь мы все объединились!

Участок, на который нельзя заехать

История села Тёплого, к сожалению, не уникальна. Недавно Myslo рассказал историю многодетного отца Дмитрия Чебанова. Мужчина получил участок земли, непригодный для использования. Через него проходит надземный газопровод, из-за которого никакая строительная техника заехать на участок не может. За работу по оборудованию въездной арки придется выложить почти миллион рублей.