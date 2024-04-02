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В Донском разлилось канализационное озеро из-за обветшавшего коллектора

В Донском разлилось канализационное озеро из-за обветшавшего коллектора

Прокуратура начала проверку по данному факту.

Прокуратура Донского проводит проверку исполнения администрацией города природоохранного законодательства, законодательства, регламентирующего организацию водоотведения, на территории мкр-на Центрального.

Установлено, что муниципалитет ненадлежащим образом содержит канализационные сети, что привело к их обветшанию на участке в районе домов № 27 и 29 по ул. Зеленой и разлитию канализационных стоков из смотрового канализационного колодца на рельеф местности. 

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По результатам проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления по надлежащему исполнению требований законодательства. При наличии оснований прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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