В Донском разлилось канализационное озеро из-за обветшавшего коллектора

Прокуратура Донского проводит проверку исполнения администрацией города природоохранного законодательства, законодательства, регламентирующего организацию водоотведения, на территории мкр-на Центрального.

Установлено, что муниципалитет ненадлежащим образом содержит канализационные сети, что привело к их обветшанию на участке в районе домов № 27 и 29 по ул. Зеленой и разлитию канализационных стоков из смотрового канализационного колодца на рельеф местности.

По результатам проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления по надлежащему исполнению требований законодательства. При наличии оснований прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.