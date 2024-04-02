Из Тулы в Москву вертолетом санавиации доставили полуторамесячного младенца

Фото минздрава Тульской области.

Сегодня, 2 апреля, вертолетом санавиации из Тулы в Москву доставили полуторамесячного пациента с врожденной патологией. Его перевезли в федеральный центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Полет занял примерно 40 минут.

Как сообщили в минздраве Тульской области, это был 39-й полет с начала года, самый дальний оказался до Санкт-Петербурга. А за всё время — полет в крымский Судак.

Медики эвакуировали пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Больных доставляли в областные и федеральные клиники.