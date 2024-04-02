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Из Тулы в Москву вертолетом санавиации доставили полуторамесячного младенца
Фото минздрава Тульской области.

Из Тулы в Москву вертолетом санавиации доставили полуторамесячного младенца

Полет занял примерно 40 минут.

Сегодня, 2 апреля, вертолетом санавиации из Тулы в Москву доставили полуторамесячного пациента с врожденной патологией. Его перевезли в федеральный центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Полет занял примерно 40 минут.

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Как сообщили в минздраве Тульской области, это был 39-й полет с начала года, самый дальний оказался до Санкт-Петербурга. А за всё время — полет в крымский Судак.

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Медики эвакуировали пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Больных доставляли в областные и федеральные клиники.

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