Какие мосты в Большой Туле затоплены из-за паводка

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По данным администрации города, на 1 апреля зафиксирован подъем уровня воды на 20 см в р. Воронке и на 55 см — в р. Упе.

Эти показатели с начала наблюдения за паводком составили 1,55 м и 4,45 м соответственно.

На данный момент подтоплены четыре низководных моста в следующих населенных пунктах Большой Тулы:

д. Нижние Присады,

д. Берники,

д. Мерлиновка,

д. Прилепские Выселки.

В городской администрации отметили, что подтопление мостов на жизнедеятельность населенных пунктов не повлияло, транспортное сообщение не нарушено. Есть пути объезда.

Также подтоплен участок дороги к д. Бушово и Гнездино.

— Для жителей и при необходимости экстренных служб городскими спасателями организован пункт переправы с помощью техники повышенной проходимости и плавсредств. Кроме того, подтоплены участки дорог к д. Ратово и Демидовка. Там также выставлены ограничительные вешки и в случае нарушения транспортного сообщения будут организованы пункты переправы, — заявили в администрации.

Из-за разлива р. Упы временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги на ул. Набережная Дрейера под Зареченским мостом.

Для сохранения инфраструктуры Казанской набережной перекрыты шиберы на обводном канале.