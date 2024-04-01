Какие мосты в Большой Туле затоплены из-за паводка

Эти показатели с начала наблюдения за паводком составили 1,55 м и 4,45 м соответственно.
На данный момент подтоплены четыре низководных моста в следующих населенных пунктах Большой Тулы:
- д. Нижние Присады,
- д. Берники,
- д. Мерлиновка,
- д. Прилепские Выселки.
В городской администрации отметили, что подтопление мостов на жизнедеятельность населенных пунктов не повлияло, транспортное сообщение не нарушено. Есть пути объезда.
Также подтоплен участок дороги к д. Бушово и Гнездино.
— Для жителей и при необходимости экстренных служб городскими спасателями организован пункт переправы с помощью техники повышенной проходимости и плавсредств. Кроме того, подтоплены участки дорог к д. Ратово и Демидовка. Там также выставлены ограничительные вешки и в случае нарушения транспортного сообщения будут организованы пункты переправы, — заявили в администрации.
Из-за разлива р. Упы временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги на ул. Набережная Дрейера под Зареченским мостом.
Для сохранения инфраструктуры Казанской набережной перекрыты шиберы на обводном канале.