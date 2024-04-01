Двух граждан Кубы принудительно депортируют из Алексина

Каждый из них вдобавок заплатит штраф.

В Алексине рассмотрено два дела об административном правонарушении по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении кубинцев Чавиано Дельгадо и Альберты Пеничет.

Судом установлено, что иностранцы приехали на территорию России еще в 2021 году. После окончания срока временного пребывания они не покинули РФ, а остались жить в Алексине.

Постановлениями суда они признаны виновными в совершении административных правонарушений. Им назначено наказание в виде штрафа в 3500 рублей каждому. Кроме этого, их в принудительной форме депортируют за пределы РФ.





