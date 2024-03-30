В Щекинском районе подтопило ещё один мост

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о затоплении низководного моста в населенном пункте Орлово Щекинского района.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Угрозы подтопления жилых домов нет. Движение транспорта по мосту прекращено, есть объездной путь.

Для организации сообщения с населенным пунктом организована лодочная переправа. Всего в Тульской области подтоплено 6 низководных мостов в 4 муниципальных образованиях:

р. Ока н. п. Николо-Гастунь Белевского района;

р. Ока н. п. Чекалин Суворовского района;

р. Упа н. п. Мишнево Суворовского района;

р. Упа н. п. Матюхинский Суворовского района;

р. Упа н. п. Болотское Одоевского района;

р. Упа н. п. Орлово Щекинского района.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области. В период весеннего половодья и ледохода запрещается:

выходить на тонкий лед,

подходить близко к водоёмам,

передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,

собираться на мостах, плотинах и запрудах,

приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.

Помните: на весеннем льду легко провалиться. Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов. Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых. Расскажите им о правилах поведения в период паводка.