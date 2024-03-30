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В Щекинском районе подтопило ещё один мост

В Щекинском районе подтопило ещё один мост

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о затоплении низководного моста в населенном пункте Орлово Щекинского района.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Угрозы подтопления жилых домов нет. Движение транспорта по мосту прекращено, есть объездной путь.

Для организации сообщения с населенным пунктом организована лодочная переправа. Всего в Тульской области подтоплено 6 низководных мостов в 4 муниципальных образованиях:

  • р. Ока н. п. Николо-Гастунь Белевского района;
  • р. Ока н. п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа н. п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа н. п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа н. п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа н. п. Орлово Щекинского района.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области. В период весеннего половодья и ледохода запрещается:

  • выходить на тонкий лед,
  • подходить близко к водоёмам,
  • передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
  • стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
  • собираться на мостах, плотинах и запрудах,
  • приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.

Помните: на весеннем льду легко провалиться. Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов. Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых. Расскажите им о правилах поведения в период паводка.

О подтоплениях и угрозе их возникновения незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01, 102 или 112.

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