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В Тульском музее оружия состоится встреча с художником-гравером Олегом Семёновым
Фото из архива Myslo

В Тульском музее оружия состоится встреча с художником-гравером Олегом Семёновым

Олег Сергеевич презентует тулякам свою новую книгу «Набор гравера «Начало большого пути».

В пятницу, 5 апреля, в 16.00 в Тульском государственном музее оружия состоится встреча с  Олегом Семёновым – известным тульским художником-оружейником, гравером-виртуозом. На мероприятии мастер презентует свою новую книгу «Набор гравера «Начало большого пути».

После презентации книги Олег Сергеевич проведет мастер-класс, который, возможно, станет для участников отправной точкой в освоении новой профессии.

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Олег Сергеевич Семенов – коренной туляк, посвятивший оружейному искусству более 45 лет. Он член Творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

В экспозиции Музея оружия представлены уникальные изделия талантливого мастера: механическая игрушка для взрослых – нож на подставке «Золотая РЫБКА», кинжал на подставке «Vivat Король!» и кинжал «Омар Хайям».

Вход на мероприятие свободный!

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