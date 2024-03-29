В Тульском музее оружия состоится встреча с художником-гравером Олегом Семёновым

Фото из архива Myslo

В пятницу, 5 апреля, в 16.00 в Тульском государственном музее оружия состоится встреча с Олегом Семёновым – известным тульским художником-оружейником, гравером-виртуозом. На мероприятии мастер презентует свою новую книгу «Набор гравера «Начало большого пути».

После презентации книги Олег Сергеевич проведет мастер-класс, который, возможно, станет для участников отправной точкой в освоении новой профессии.

Олег Сергеевич Семенов – коренной туляк, посвятивший оружейному искусству более 45 лет. Он член Творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

В экспозиции Музея оружия представлены уникальные изделия талантливого мастера: механическая игрушка для взрослых – нож на подставке «Золотая РЫБКА», кинжал на подставке «Vivat Король!» и кинжал «Омар Хайям».