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В Туле прошел один из первых в России спектаклей, посвященных СВО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле прошел один из первых в России спектаклей, посвященных СВО

В Тульском академическом театре драмы состоялась премьера постановки Рагима Мусаева «Свадебное платье для аксолотля. Сны».

Зрителей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

- Театральное искусство находится на острие многих социальных процессов, имеет колоссальный воспитательный и развивающий потенциал. Оно способно отвечать самым современным тенденциям и быть привлекательным для самой широкой зрительской аудитории.

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И очень отрадно, что наш драмтеатр в авангарде актуальной повестки и радует нас множеством просветительских проектов, таких как цикл «Жизнь замечательных туляков», а также остро-социальных, как сегодняшняя премьера, - сказала Татьяна Рыбкина. 

Пьеса «Свадебное платье для аксолотля. Сны» написана для Тульского академического театра драмы. Она стала победителем II Международного конкурса Гильдии драматургов России «С любовью к Отчизне». 

А спектакль - одной из первых в России театральных постановок, посвященных событиям СВО.

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ТулаТульский академический театр драмы
 

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