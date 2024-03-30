В Туле прошел один из первых в России спектаклей, посвященных СВО

Зрителей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
- Театральное искусство находится на острие многих социальных процессов, имеет колоссальный воспитательный и развивающий потенциал. Оно способно отвечать самым современным тенденциям и быть привлекательным для самой широкой зрительской аудитории.
И очень отрадно, что наш драмтеатр в авангарде актуальной повестки и радует нас множеством просветительских проектов, таких как цикл «Жизнь замечательных туляков», а также остро-социальных, как сегодняшняя премьера, - сказала Татьяна Рыбкина.
Пьеса «Свадебное платье для аксолотля. Сны» написана для Тульского академического театра драмы. Она стала победителем II Международного конкурса Гильдии драматургов России «С любовью к Отчизне».
А спектакль - одной из первых в России театральных постановок, посвященных событиям СВО.