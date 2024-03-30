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Тульские депутаты не торопятся раскрывать свои доходы
Фото из архива Myslo

Тульские депутаты не торопятся раскрывать свои доходы

Ранее народные избранники получили право не отчитываться перед избирателями о своих доходах и имуществе.

С прошлого года народные избранники не обязаны публично отчитываться о доходах и имуществе. Но требование о ежегодной сдаче декларации до 1 апреля для них сохраняется. 

Редакция Myslo проанализировала страницы тульских депутатов в социальных сетях. По состоянию на 12.00 30 марта свою декларацию опубликовал только лидер тульских справедливороссов, депутат областной Думы Сергей Гребенщиков.

Отметим, в прошлом году он тоже разместил на своей странице «ВКонтакте» декларацию, согласно которой, за 2022 год он заработал 3239107,20 рублей. В индивидуальной собственности у него была квартира площадью 79,9 кв. м. Она же находилась в пользовании у двоих детей. Ещё одна квартира (30 кв. м) числилась в долевой собственности — по 1/4 у депутата, его жены и детей.

Согласно новой декларации, в 2023 году имущества у Гребенщикова не прибавилось, а вот доход немного вырос – за год депутат заработал 3353385,77 руб. Его супруга задекларировала 437706,62 руб., несовершеннолетняя дочь – 77060,81 руб. – судя по тому, что она учится в другом городе, эта сумма является стипендией.

– В прошлом году я голосовал против отмены обязательной публикации деклараций о доходах депутатов, необходимость которой инициаторы объяснили специальной военной операцией. Я открыт для своих земляков, от государства мне тоже скрывать нечего. Что касается моих коллег по депутатскому корпусу – каждый принимает решение самостоятельно, а избиратели делают выводы, – отметил Сергей Валерьевич в своем посте.

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сегодня, в 13:20 +2
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