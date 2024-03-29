Паводок в Туле: вода в Упе поднялась на два метра

Фото Дмитрия Дзюбина.

На данный момент в городе не зафиксировано подтопления мостов.

В Туле на 0,8 м поднялась вода в р. Воронке и на 2,20 м — в р. Упе. Об этом сообщает городская администрация. Для контроля за прохождением паводковых вод организовано пять гидрологических постов. Данные отслеживаются круглосуточно.

Как сообщает администрация, подтопление жилого сектора и инфраструктуры города, мостовых сооружений не зафиксировано:

— Наблюдаются локальные подтопления приусадебных участков и участков дорог из-за таяния снега. По всем обращениям жителей силами служб администрации города оперативно принимаются меры по устранению причин подтоплений.

Для поддержания работоспособности системы ливневой канализации в городе ежедневно прочитают дождеприемные и смотровые колодцы. В работах задействована одна бригада и каналопромывочная машина.

Ситуация по безаварийному пропуску паводковых вод находится на особом контроле администрации города.