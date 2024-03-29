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Прокуратура Тульской области: «Меры противодействия незаконной миграции недостаточны»
Фото пресс-службы облпрокуратуры

Прокуратура Тульской области: «Меры противодействия незаконной миграции недостаточны»

29 марта состоялось совещание ведомства под председательством прокурора области Александра Грицаенко.

Так, во время обсуждения отметили, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, с каждым годом увеличивается. В 2021 совершено 280 преступлений, в 2022 – 288, в 2023 – 318. В текущем году выявлено 34 таких преступления. Чаще всего нелегальные мигранты преступают закон в Туле. 

Как подчеркнули в надзорном органе, результаты прокурорских проверок свидетельствуют, что принимаемые меры противодействия незаконной миграции недостаточны, а работа по предупреждению преступлений, которые совершают лица без гражданства, требует коррективов. В указанной сфере за минувший год выявили свыше 300 нарушений миграционного законодательства. На них внесли более 90 представлений. 33 лица привлекли к административной ответственности. В 13 случаях прокуратура инициировала уголовное преследование.

– На совещании обсудили причины роста преступности мигрантов, недостатки в профилактической и оперативной работе правоохранительных органов. По результатам проведенного совещания выработаны дополнительные организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности работы на данном направлении, – отметили в облпрокуратуре. 

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прокуратура Тульской области
 

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