Прокуратура Тульской области: «Меры противодействия незаконной миграции недостаточны»

Фото пресс-службы облпрокуратуры

Так, во время обсуждения отметили, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, с каждым годом увеличивается. В 2021 совершено 280 преступлений, в 2022 – 288, в 2023 – 318. В текущем году выявлено 34 таких преступления. Чаще всего нелегальные мигранты преступают закон в Туле.



Как подчеркнули в надзорном органе, результаты прокурорских проверок свидетельствуют, что принимаемые меры противодействия незаконной миграции недостаточны, а работа по предупреждению преступлений, которые совершают лица без гражданства, требует коррективов. В указанной сфере за минувший год выявили свыше 300 нарушений миграционного законодательства. На них внесли более 90 представлений. 33 лица привлекли к административной ответственности. В 13 случаях прокуратура инициировала уголовное преследование.

– На совещании обсудили причины роста преступности мигрантов, недостатки в профилактической и оперативной работе правоохранительных органов. По результатам проведенного совещания выработаны дополнительные организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности работы на данном направлении, – отметили в облпрокуратуре.